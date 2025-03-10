Экономика

Псковская область заняла 81 место в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях

Псковская область заняла 81 место по зарплатам в отраслях в регионах. Первые позиции в российских регионов по зарплатам в отраслях, занимают Сахалинская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный оркуг, а замыкают рейтинг Республика Калмыкия, Республика Ингушетия и Чеченская Республика, при этом самые высокие зарплаты зафиксированы в добывающей отрасли и сфере финансов, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Согласной рейтингу, в Псковской области в 2024 году самой высокооплачиваемой отраслью стало производство электрического оборудования. Средняя зарплата в этой отрасли в регионе достигла 60 тысяч рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место - Мурманская область (лидирующая отрасль - рыболовство, средняя зарплата в ведущей отрасли - 211 тысяч рублей);

8 место - Ненецкий автономный округ (лидирующая отрасль - добыча нефти и газа, средняя зарплата в ведущей отрасли - 182 тысячи рублей);

11 место - Санкт-Петербург (лидирующая отрасль - IT, средняя зарплата в ведущей отрасли - 172 тысячи рублей);

25 место - Республика Карелия (лидирующая отрасль - добыча драгоценных металлов, средняя зарплата в ведущей отрасли - 123 тысячи рублей);

33 место -Вологодская область (лидирующая отрасль - металлургия, средняя зарплата в ведущей отрасли - 104 тысячи рублей);

49 место - Новгородская область (лидирующая отрасль - химическая промышленность, средняя зарплата в ведущей отрасли - 91 тысячи рублей);

52 место - Ленинградская область (лидирующая отрасль - профессиональная и научная деятельность, средняя зарплата в ведущей отрасли - 88 тысяч рублей);

57 место - Калининградская область (лидирующая отрасль - IT и связь, средняя зарплата в ведущей отрасли - 83 тысячи рублей);

53 место - Архангельская область (лидирующая отрасль - транспортировка и хранение, средняя зарплата в ведущей отрасли - 87 тысяч рублей).

Российский рынок труда в 2024 году продолжил меняться и подстраиваться под новые экономические реалии. На рынке труда наблюдался кадровый дефицит, что увеличило конкуренцию между работодателями и привело к заметному росту зарплат и обновлению минимумов по безработице. Так, номинальные зарплаты в среднем по стране за 2024 год, по данным Росстата, выросли на 18,3% до 76,5 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). В свою очередь уровень безработицы в конце года составил только 2,3%.

Согласно результатам рейтинга, по итогам 2024 года сильно выросло количество регионов, где в наиболее оплачиваемых отраслях в среднем зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Так, в 2024 году такие зарплаты в самых высокооплачиваемых отраслях наблюдались в 39 регионах против 29 годом ранее. В 46 регионах этот показатель находится в диапазоне 50-100 тысяч рублей.

Обращаясь к отдельным субъектам РФ, можно отметить, что несколько регионов лидируют с явным отрывом. В Сахалинской области, согласно статистике, в отрасли «Добыча нефти и газа» средняя зарплата составляет 317 тысяч рублей в месяц, что является лучшим результатом среди всех регионов и отраслей. Лидерство Сахалинской области может объясняться преимущественно шельфовой добычей нефти и газа в регионе, что пока является относительно новой технологией для России и требует большое число уникальных специалистов.