Экономика

Трех резидентов псковского «Моглино» могут оштрафовать на 5 млн рублей

Арбитражный суд Псковской области принял иски комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области к ООО «Леспром», ООО «Псковинбалк» и ООО «ФИНЭКО «Голдстрит» о расторжении соглашения об осуществлении деятельности в особой экономической зоне «Моглино», созданной на территории Псковского района, и взыскании 5 000 000 руб. штрафа с каждого, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Предварительное и судебное заседания по делу ООО «Леспром» назначили на 29 июля 2025 года.

Резидент в соответствии с бизнес-планом должен был реализовать проект по строительству фанерного завода по производству широкоформатных ламинированных плит мощностью 60 000 м3 в год на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковской области. Инвестиции составили 4 410 000 000 рублей.

Кроме того, в Арбитражный суд Псковской области поступили иски комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области о расторжении соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино», созданной на территории Псковского района Псковской области, и взыскании 5 000 000 руб. штрафа к:

ООО «Псковинбалк». Резидент в соответствии с бизнес-планом должен был реализовать проект по производству стерильных лекарственных средств. Инвестиции составили 636 596 000 рублей.

ООО «ФИНЭКО «Голдстрит». Резидент в соответствии с бизнес-планом должен был реализовать проект по строительству завода по производству оборудования для переработки биологических отходов животного происхождения, инвестиции в который составили 150 000 000 рублей

Со 2 июля года комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области переименован в Министерство экономического развития Псковской области.