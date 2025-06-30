Общество

С 1 июля в Псковской области появятся министры

С 1 июля вступает в силу новая система исполнительных органов Псковской области (указ губернатора области от 16.05.2025 № 82-УГ «О системе и структуре исполнительных органов Псковской области»), сообщили в Telegram-канале Корпоративной академии правительства региона.

Главное изменение - областные комитеты переименовываются в министерства. Как отметил глава региона Михаил Ведерников, это делается для соответствия единым федеральным стандартам.

Проектное управление исключается из состава правительства области. Теперь оно будет объединено с комитетом по закупкам - в новое министерство конкурентной политики;

Комитет по ветеринарии вливается в состав министерства регионального контроля и надзора (на период реорганизационных мероприятий комитет будет действовать со старым наименованием).

До внесения новых наименований во все региональные правовые акты старые и новые наименования исполнительных органов региона являются равнозначными.