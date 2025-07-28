Экономика

Россияне заложили около миллиона транспортных средств в 2025 году

За первое полугодие 2025 года в реестр уведомлений о залоге движимого имущества внесли более 1,5 млн записей, и 999,5 тыс. из них касаются различных транспортных средств. Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

«За полгода 2025-го в реестр внесено на 8% меньше записей о транспортных средствах, чем за первые шесть месяцев прошлого года», — рассказали в ФНП.

В ФНП напомнили, что чаще всего автомобиль попадает под залог, когда человек берет автокредит на его покупку.

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, количество выданных автокредитов во II квартале 2025-го по сравнению с тем же периодом прошлого года упало на 43,2%. Во многом этим объясняется тот факт, что и ТС, на которые оформлен залог, стало меньше, пишут «Известия».

Непогашенный долг и обременение на ТС не мешают его продать.

«Это не станет препятствием и для регистрации машины в ГАИ. При этом к новому хозяину переходят финансовые обязательства прежнего собственника. И если тот перестанет выплачивать кредит, банк переключится на новоиспеченного владельца. Придется вернуть или деньги, которые должен другой человек, или авто», — добавили в ФНП.