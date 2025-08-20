Экономика

Армен Мнацаканян: Цены на товары социальной значимости лучше не трогать

Если «заморозить цены» на 25 товаров социальной значимости, то, скорее всего, на другие 75 товаров цены вырастут в разы, заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании, экс-руководитель комитета по соцзащите региона Армен Мнацаканян, комментируя соответствующее предложение председателя партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергея Миронова.

Армен Мнацаканян предложил законодателям не вмешиваться в работу малого бизнеса, поскольку этими вопросами уже занимаются отдельные ведомства.

«Чем больше мы что-то придумываем, тем больше товар дорожает. Я считаю, что для этого у нас есть конкретные органы – Федеральная антимонопольная служба, Роспотребнадзор, которые следят за тем, что происходит в магазинах. Если заморозим наценку на 25 видов товаров, тогда на 75 остальных товаров цена сразу увеличится. Поэтому лучше не трогать. Я не скажу, что сейчас в этом положении у нас какая-то анархия. У нас мораторий на проверки предпринимателей, мы не имеем право "кошмарить" малый бизнес», - заметил депутат.