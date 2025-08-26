Экономика

Глава Псковского района и директор по развитию «Моглино» обсудили сотрудничество

В ходе рабочей встречи с новым директором по развитию особой экономической зоны «Моглино» Евгением Шпаковым и заместителем главы, инвестиционным уполномоченным Юрием Кремневым глава Псковского района Наталья Федорова обсудила дальнейшее развитие взаимоотношений муниципалитета и ОЭЗ.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«За годы работы у нас сложились конструктивное социально-экономическое партнерство, базирующееся на принципах взаимовыгодного сотрудничества и совместного решения обоюдных вопросов. В частности, в перспективе будем решать задачи по развитию инфраструктуры, связанные с транспортной доступностью», - отметила Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В заключение глава района пожелала Евгению Шпакову продуктивной работы и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.