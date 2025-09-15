Экономика

Коллекцию средневековых монет псковской чеканки увидят посетители Дня открытых дверей в отделении Банка России

Побывать в музее отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России и принять участие в экскурсиях и других мероприятиях смогут псковичи и гости города 27 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения.

Посетители увидят коллекцию средневековых монет псковской чеканки, деньги Российской империи и Советского Союза, а также других государств.

В коллекции музея более 900 экспонатов, в том числе образцы вычислительной и кассовой техники, раритетные канцелярские предметы, документы и фотографии, специальная банковская мебель. В этом году музейная экспозиция пополнилась макетом Псковского денежного двора, который был одним из трех ведущих монетных дворов средневековой Руси.

«Псковский музей Банка России – это не просто хранилище ценных артефактов, а живое пространство финансовой грамотности, где можно пополнить свой багаж знаний. В сентябре Отделение Псков Банка России отмечает 160-летний юбилей с момента открытия в 1865 году. Подробнее об этом событии гости узнают в ходе экскурсии по музею», – рассказал управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Андрей Токарев.

Для эрудитов и любителей интеллектуальных соревнований пройдет игра «Финансовый квиз», в ходе которой гости проверят свои знания о финансах.

Все желающие смогут попробовать себя в роли кассира и познакомиться с техникой для выдачи, приема и пересчета банкнот и монет, а эксперты Банка России расскажут, как без специальных приборов отличить подлинную банкноту от фальшивой.

Отделение Псков Банка России находится по адресу: Октябрьский проспект, 10. Посещение возможно только по предварительной записи. Зарегистрироваться на экскурсионную программу можно на сайте.