Экономика

Псковичам напомнили о необходимости оплатить имущественные налоги до 1 декабря

18.09.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области началась массовая рассылка налоговых уведомлений физическим лицам для исполнения обязанности по уплате налога на имущество, транспортного, земельного налогов и НДФЛ за 2024 год. Гражданам необходимо уплатить исчисленные налоги в срок не позднее 1 декабря 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Изображение: УФНС России по Псковской области

В этом году уведомления об уплате имущественных налогов получат более 280 тысяч жителей региона.

В помощь налогоплательщикам на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ размещена новая промостраница «Налоговое уведомление 2025 года»

Промостраница содержит разъяснения по типовым вопросам – жизненным ситуациям:

  • что такое налоговое уведомление;

  • как его получить и исполнить;

  • основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом;

  • как узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, как ими воспользоваться;

  • что делать, если такое уведомление не получено или в уведомлении указана некорректная информация.

Также на промостранице налогоплательщик сможет получить информацию о том:

  • как получить налоговое уведомление через ЕПГУ;

  • как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении;

  • о применении налогового вычета по земельному налогу и т. д.

В налоговой отметили, в соответствии с изменениями в налоговый кодекс РФ налоговое уведомление не направляется, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 300 рублей, тогда как ранее это было 100 рублей.

Оплатить имущественные налоги можно дистанционно, не выходя из дома, одним из удобных способов:

Кроме того, граждане могут произвести оплату налогов в подразделениях банков или Почты России.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Лента новостей
