Экономика

«Онлайн-брифинг»: Меры поддержки фермеров. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга, который состоялся в пресс-центре ПЛН сегодня, 18 сентября.

Главная тема разговора - «Меры поддержки фермеров в Псковской области: возможности и результаты».

Какие возможности получения дополнительного финансирования есть у наших аграриев? Кто победил в недавнем конкурсе семейных ферм? Насколько успешно реализуются проекты победителей прошлогоднего конкурса? Будут ли псковские фермеры претендовать на грант «Агротуризм» от Минсельхоза? Что ждет фермеров и кооперативы в следующем году в части господдержки?

На эти и многие другие вопросы ответила заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Юлия Ким.