Аналитики выяснили, кому в апреле предлагали самые высокие зарплаты в Псковской области

Каким работникам работодатели готовы платить больше всех, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг специализаций возглавили сварщики, водители и курьеры. Эти специалисты могут зарабатывать от 125 тысяч рублей в месяц.

В апреле 2026 года медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях в Псковской области составила 63 219 рублей, что на 8 177 рублей или на 15% больше аналогичного показателя прошлого года. Напомним, в апреле 2025 года медиана была на уровне 55 042 рублей.

«Одни из самых высоких зарплат в Псковской области работодатели предлагают специалистам рабочего и прикладного профиля: сварщикам (медианный показатель — 315 000 рублей), водителям (128 000 рублей) и курьерам (125 000 рублей). Также в числе лидеров — машинисты (104 000 рублей) и операторы производственной линии (100 300 рублей). Зарплата 100 000 рублей характерна для врачей, 99 000 рублей — для разнорабочих. В десятку наиболее высокооплачиваемых позиций также входят электромонтажники (80 500 рублей), упаковщики и комплектовщики (80 000 рублей), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (79 100 рублей). В целом предложения для этих специалистов формируют верхний диапазон зарплат в регионе и отражают устойчивый спрос на рабочие и прикладные компетенции», — комментирует директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.

В разрезе профессиональных сфер наибольшие зарплаты в апреле 2026 года в Псковской области наблюдались в транспорте, логистике и перевозках (средняя предлагаемая — 108 000 рублей), сельском хозяйстве (103 333 рубля), а также в добыче сырья (102 090 рублей) и у административного персонала (101 210 рублей).

В топ-10 с наибольшими предлагаемыми зарплатами также входят направления производственного и инфраструктурного сектора экономики: строительство и недвижимость (96 716 рублей), рабочий персонал (94 833 рубля), домашний обслуживающий персонал (93 766 рублей), производство и сервисное обслуживание (92 420 рублей), медицина и фармацевтика (71 078 рублей), а также финансы и бухгалтерия (60 241 рубль).

Самыми «щедрыми» в вопросе предлагаемых зарплат в апреле 2026 года в СЗФО оказались крупнейшие и северные регионы: Санкт-Петербург (средняя предлагаемая — 92 440 рублей), Мурманская область (86 929 рублей), Ленинградская область (80 735 рублей) и Ненецкий АО (78 944 рубля).

Также в число регионов с относительно высокими предложениями входят Республика Коми (77 451 рубль), Архангельская область (72 209 рублей) и Калининградская область (70 059 рублей). Замыкают список Республика Карелия (69 387 рублей), Новгородская (65 014 рублей), Вологодская (64 801 рубль) и Псковская области (63 219 рублей).