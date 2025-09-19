Псковcкая обл.
Экономика

ОЭЗ «Моглино» и АНО «Общественный капитал» подписали соглашение о сотрудничестве

19.09.2025 13:03|ПсковКомментариев: 0

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» подписала соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Общественный капитал», сообщили Псковской Ленте Новостей в «Моглино». 

Фото здесь и далее: «Моглино»

Представители «Моглино» 18 сентября приняли участие в III Международном форуме особых экономических зон в Нижнем Новгороде. Здесь была открыта выставочная зона ОЭЗ России, прошли панельные сессии и пленарное заседание: «20 лет ОЭЗ в России: международная кооперация и глобальная трансформация». Также на площадке был подписан ряд соглашений. 

АНО «Общественный капитал» и ОЭЗ «Моглино» подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу внедрения и развития стандарта общественного капитала бизнеса. 

Напомним, ранее в ходе рабочей встречи с новым директором по развитию особой экономической зоны «Моглино» Евгением Шпаковым и заместителем главы, инвестиционным уполномоченным Юрием Кремневым глава Псковского района Наталья Федорова обсудила дальнейшее развитие взаимоотношений муниципалитета и ОЭЗ. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 225 человек
