Экономика

Александр Братчиков: Увеличение средней зарплаты псковичей не может не радовать

Доходная часть областного бюджета увеличилась за счет налоговых поступлений на 2 миллиарда рублей. Большая часть — это налог на доход физических лиц. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Я считаю итоги заседания комитета позитивными, потому что идет увеличение бюджета, это более 3,6 миллиарда доходной части, из них больше 2 миллиардов — это увеличение налоговых поступлений, из них большая часть — это НДФЛ. Это говорит о том, что растет средняя зарплата у нас в регионе, что не может не радовать и нас, и наших жителей», — сказал Александр Братчиков.

Парламентарий также отметил увеличение расходной части бюджета в сторону социальных обязательств.

«Также увеличены и расходные обязательства на 4,2 миллиарда рублей, что позволит нам выполнить все социальные обязательства. Большая часть денег пойдет на медицину, 1,2 миллиарда рублей, на образование, то есть это и строительство школ, и обеспечение учебного процесса, это больше миллиарда рублей. Также выделяется дополнительные деньги на строительство дорог, это больше 150 миллионов рублей. Также, что немаловажно, порядка миллиарда выделяется на строительство полигона. То есть завершение строительства полигона, который строится для того, чтобы можно было утилизировать твердые бытовые отходы. Я тоже считаю, что это очень здорово. Это позволит завершить программу, о которой говорил губернатор ранее», — заключил Александр Братчиков.

Напомним, экотехнопарк в Палкинском районе планируют достроить до конца года, ввести в эксплуатацию в следующем году.