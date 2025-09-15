ЖКХ

Александр Котов о появлении экотехнопарка: Прогнозы по стройке — дело неблагодарное

Прогнозы по стройке — дело неблагодарное, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) строительство экотехнопарка в Палкинском районе.

«Вообще по стройке, особенно у нас в регионе, прогнозы — дело неблагодарное. Когда мы выезжали на объект, мы строителей-то особо не хвалили. Мы как раз высказывали сомнения о том, что называются реалистичные сроки завершения этой стройки, потому что понимали, какой объем работы предстоит сделать. Соответственно, оценивали, что для этого потребуется, возможно, гораздо больше времени, с учетом того, какие силы там были привлечены. Я могу сказать, что здесь нет однозначного разгильдяйства со стороны исполнительных органов власти. Здесь целая совокупность разных факторов, которые приводят к такому результату, что невозможно своевременно завершить этот непростой объект. Эти факторы связаны с финансированием, с организацией работы подрядчика, с закупкой необходимого оборудования. Давайте вспомним про санкции. И все это приводит к тому, что, к сожалению, сроки строительства затягиваются. Но я верю в то, что все-таки этот объект будет завершен и запущен в эксплуатацию», - сказал Александр Котов.

Напомним, временно исполняющая обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксения Григорьева сообщила, как обстоят сегодня дела со строительством экотехнопарка. Она уверена, что объект будет действительно завершен к концу этого года. Правда, есть и одно «но»: сдача объекта не означает, что экотехнопарк заработает в тот же день на полную мощность. По словам Ксении Григорьевой, и на введение его в эксплуатацию понадобится время.