Экономика

С октября зарплаты госслужащих и дипломатов увеличатся на 7,6%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября зарплат госслужащих и дипломатов на 7,6%, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«В соответствии с частью 11 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе РФ" постановляю: 1. Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза: а) размеры месячных окладов дипломатических работников Министерства иностранных дел РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов - представительств Министерства иностранных дел РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами; ... б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ», - говорится в указе.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет более чем на 20%.