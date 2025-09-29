Экономика

Сервис ФНС для самозанятых «Мой налог» второй день работает со сбоями

Сервис Федеральной налоговой службы для самозанятых «Мой налог» второй день работает со сбоями. Об этом свидетельствуют данные сервисов, отслеживающие работу интернет-ресурсов.

Портал Downdetector за сутки зарегистрировал уже свыше 1,2 тысячи жалоб. Больше всего затруднений зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, Петербурге, Орловской и Калининградской областях, сообщает bfm.ru

Пользователи жалуются на невозможность зайти в личный кабинет. Не работает также и соответствующий раздел сайта ФНС России.

Приложение «Мой налог» необходимо самозанятым для выставления счетов, формирования чеков и оплаты налога на профессиональный доход.

«Второй день не работают мобильное приложение и веб-сайт. Приложение говорит, что работает в автономном режиме. А веб-версия сообщает, что сервис недоступен и предлагает проверить подключение к сети. На любом провайдере. Отправка чеков и выставление счетов невозможны. Вчера вечером только на короткое время работа восстановилась, а потом все опять сломалось. Утром тоже немножко поработало и все», - рассказал Псковской Ленте Новостей один из самозанятых.