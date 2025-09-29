Экономика

В Госдуме рассказали, кто может получить единовременную выплату

Некоторые категории пенсионеров могут получить единовременную выплату размером почти 440 тысяч рублей, сообщила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

«Единовременную выплату могут получить женщины, достигшие 55 лет, и мужчины 60 лет, формировавшие накопительную пенсию, сумма которой при этом ниже десяти процентов от прожиточного минимума пенсионера в расчете на ожидаемый период выплаты», — уточнила она.

Бессараб напомнила, что в следующем году прожиточный минимум пенсионера составит 16 288 рублей, а ожидаемый период выплаты для достигших установленного возраста будет равен 270 месяцам, пишет РИА Новости.

Таким образом, точная сумма выплаты достигнет 439 776 рублей. При этом, если на счету оказалась сумма, превышающая этот показатель, то пенсию будут выплачивать ежемесячно.