Экономика

Начинается видеотрансляция нового проекта на ПЛН FM «Деловой полдень»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой полдень», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Радиостанция ПЛН FM (102.6 FM) совместно с региональным отделением «Деловой России» запускают новый проект «Деловой полдень». По понедельникам в 12:04 представители регионального бизнес-сообщества будут рассказывать о вызовах, которые им приходится преодолевать, о путях решения проблем, о своих успехах и достижениях, об актуальных трендах и тенденциях.

Ведущая программы — исполнительный директор Псковского регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина, а гостем первого выпуска станет руководитель типографий «Гименей» и «Знак-плюс» Александр Скоробогатов.

Трансляция завершена