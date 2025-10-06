Псковcкая обл.
Экономика

Начинается видеотрансляция нового проекта на ПЛН FM «Деловой полдень»

06.10.2025 12:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой полдень», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

Радиостанция ПЛН FM (102.6 FM) совместно с региональным отделением «Деловой России» запускают новый проект «Деловой полдень». По понедельникам в 12:04 представители регионального бизнес-сообщества будут рассказывать о вызовах, которые им приходится преодолевать, о путях решения проблем, о своих успехах и достижениях, об актуальных трендах и тенденциях.

Ведущая программы — исполнительный директор Псковского регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина, а гостем первого выпуска станет руководитель типографий «Гименей» и «Знак-плюс» Александр Скоробогатов. 

Трансляция завершена 

Источник: Псковская Лента Новостей
