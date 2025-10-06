Экономика

Псковичи могут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения

Граждане, уплачивающие налог на доходы физических лиц, теперь могут воспользоваться налоговым вычетом на долгосрочные сбережения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ФНС России по Псковской области.

Это право предоставляется согласно подпункту второго пункта первой статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Налогоплательщики смогут получить вычет в сумме уплаченных сберегательных взносов по договору долгосрочных сбережений, заключенному с негосударственным пенсионным фондом, если основания для назначения выплат по такому договору наступают не ранее чем через десять лет с даты его заключения.

Согласно пункту четвёртому статьи 219.2 Кодекса, минимальный срок, на который заключается договор долгосрочных сбережений, зависит от года его заключения и составляет не менее пяти лет для договоров, заключенных в 2024-2026 годах. С каждым годом этот срок будет увеличиваться на 1 год. Таким образом, налоговый вычет предоставят, если основания для назначения выплат возникают не ранее чем через:

5 лет для договоров, заключенных в 2024–2026 годах;

6 лет для договоров, заключенных в 2027 году;

7 лет для договоров, заключенных в 2028 году;

8 лет для договоров, заключенных в 2029 году;

9 лет для договоров, заключенных в 2030 году;

10 лет для договоров, заключенных начиная с 2031 года.

Право на получение выплат по договору долгосрочных сбережений имеют участники программы при выполнении хотя бы одного из условий. Участники мужского пола должны достичь возраста 60 лет, женщины — 55 лет, либо должно истечь 15 лет с наиболее ранней даты заключения договора.

Мужчины моложе 55 лет и женщины моложе 50 лет могут получить налоговый вычет по договору долгосрочных сбережений на дату его заключения.

Граждане могут получить налоговый вычет в упрощенном порядке. Негосударственные пенсионные фонды направляют сведения об уплаченных пенсионных взносах за предыдущий год в личный кабинет налогоплательщика. Кроме того, налогоплательщики могут представить декларацию по форме 3-НДФЛ через личный кабинет, на бумажном носителе лично или почтовым отправлением.