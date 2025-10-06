Экономика

ВСМ «Москва-Петербург» может стать локомотивом инвестиций

ВСМ «Москва-Петербург» может стать локомотивом инвестиций. Об этом говорили участники пленарной сессии форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Екатеринбург». И сошлись во мнении: инвестиции более активно пойдут в производство по мере смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

Фото: Freepik

В новом инвестиционном цикле компании будут делать фокус на увеличение производительности труда, использование технологий искусственного интеллекта, роботизации, а также возможностей фондового рынка.

В части транспортной инфраструктуры локомотивом инвестиций может стать высокоскоростная магистраль Москва-Петербург, которая «тянет» за собой смежные отрасли, говорят представители ВТБ и Группы Синара.

«Если мы говорим про ВСМ, то могу отметить, что к концу следующего года мы завершаем строительство комплекса по производству высокоскоростных поездов в Свердловской области, в Верхней Пышме. Это производственные цеха, испытательный и конструкторский центры и административное здание, общая площадь объектов – 67 тысяч квадратных метров. В следующем году мы начинаем сборку первого отечественного высокоскоростного поезда, который сможем развивать скорость до 400 км/ч», – заявил замгендиректора Группы Синара Антон Зубихин.

При этом инвестиции позволят синхронизировать производство вагонов разных типов.

«Первые поезда будут отправлены на испытания в 2027 году, а в 2028 начнется поставка поездов для высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Производственные мощности завода «Уральские локомотивы» по итогам запланированных инвестиционных мероприятий позволят ежегодно выпускать до 300 вагонов всех типов скоростных и высокоскоростных электропоездов», – рассказал представитель холдинга. В инвестпрограмме Группы Синара также производство современного городского транспорта – трамваев, электробусов и троллейбусов.

Розничным инвесторам стоит учитывать, что драйверами экономики выступают инвестиции в транспортную инфраструктуру, технологичность, роботизацию производства.

«В этом году мы видели увеличение загрузки производственных мощностей до 85% при норме в 70%, у нас рекордная безработица – 2,2%, а в августе она упала до 2,1%. Это частично связано с сезонными факторами, но тем не менее это минимальные значения за долгий период времени. У нас реальный рост зарплат уже выше 5%, поэтому сильного охлаждения пока не видно и ожидаем осторожности в движениях по денежно-кредитной политике», – сказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрий Средин.

На рынке недвижимости эмитенты более консервативны, так как высокие ставки в экономике, а также нехватка рабочей силы значительно охладили рынок. Ситуация со ставками в том числе влияет на решение компаний о выходе на IPO, говорит Дмитрий Средин.

«Компании, которые планируют делать IPO, не считают, что текущие оценки их компаний, мультипликаторы соответствуют их ожиданиям. И на Петербургском, и на Восточном экономическом форуме я общался с эмитентами: они ждут ключевой ставки в диапазоне 10-15%. Поэтому пока основной фокус компаний – на долговой рынок, размещение облигаций и цифровых финансовых активов, которые пользуются все большим спросом», – подытожил Дмитрий Средин.