Экономика

От «деревянного» к цифровому: дайджест экономических новостей за неделю

Прошедшие семь дней оказались чрезвычайно богатыми на новости и события в экономическом секторе. Причем многие из них касаются значительной доли обычных россиян. В очередной раз решалась судьба самозанятых. Цифровой рубль становится все ближе, но пока не для всех. А банки могут допустить к работе с криптовалютой. Об этом – в нашем материале.

Первая и, пожалуй, самая важная новость – судьба самозанятых. Совфед, как гром среди ясного неба, предложил завершить налоговый эксперимент для них уже в следующем году.

Здесь нужно пояснить, что самозанятость появилась в 2019 в качестве эксперимента, который должен был продлиться до 2028 года. Создавалась она для тех, кто ведет свою деятельность самостоятельно: репетиторы, фотографы, парикмахеры и т.д. Для этой категории граждан предусматривалась пониженная налоговая ставка: 4%-6% и при этом - никаких страховых взносов. Они, скорее, дело добровольное. Ведь главной задачей было вывести людей из серой зоны.

Эксперимент вышел успешным. На 2025 год количество самозанятых превысило 14 млн человек. Это практически каждый десятый россиянин. Тогда почему его решили прекратить, да еще и досрочно? Главной причиной называют схемы ухода от налогов. Ведь ничто не мешает даже крупным компаниям оформлять сотрудников как самозанятых и не платить ни налоги, ни страховые взносы. Эту комбинацию многие стали брать на вооружение.

Но как понять, где самозанятость «фиктивная», а где настоящая. Не спрашивать же у каждого. А если режим отменить, то большинство, скорее всего, вновь уйдет в теневую зону. Особенно если появится какой-то альтернативный гибридный вариант с более высоким процентом по налогам и лишней бумажной волокитой.

Смотрите также Делу бремя

В итоге было принято решение самозанятых не трогать. Правительство заверило, что изменений до конца эксперимента не планируется. Более того, с 1 января самозанятые смогут добровольно застраховаться в Социальном фонде, чтобы оформлять оплачиваемые больничные. Правда, для этого самозанятые должны будут перечислять ежемесячные взносы.

Что будет после 2028 года, пока непонятно. Не исключено, что самозанятость в текущем виде будет заменена на какой-то другой вариант. Этот вопрос точно будет проработан. Поэтому самозанятым нужно быть начеку.

«Крипту - в каждый банк»

Если самозанятых легализировали, то криптовалюту и тех, кто ей пользуется – еще нет. С мая нынешнего года предлагалось в качестве эксперимента разрешить торговлю финансовыми инструментами, привязанными к криптовалютам, только «особо квалифицированным инвесторам». Что это за статус, думаю, не знает никто, даже сам Центробанк. Речь, скорее всего, идет о «китах» с инвестициями от 100 млн рублей, либо с доходом от 50 млн рублей в год. Однако по данным разных наблюдателей, криптовалюту так или иначе используют от 10 до 20 млн россиян. Среди них как трейдеры и энтузиасты, так и вчерашние школьники, получившие свои первые 20 usdt в Notcoin и Hamster Kombat.

На прошедшем на прошлой неделе форуме «Финополис» по этому поводу состоялась оживленная дискуссия. В ней приняли участие представители российских банков, Мосбиржи, а также зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Выбор темы вполне обоснованный. Многие страны СНГ уже давно начали активно внедрять криптовалюты в финансовый сектор в то время, как Россия откровенно «буксует». По мысли Чистюхина, которое приводит в своем материале РБК, должен быть принят закон, регулирующий инвестирование в криптовалюты. Он ссылается на то, что нужно сократить и финансовые, и социальные потери, которые может понести общество с учетом волатильности и рискованности актива. Банки, по его мнению, должны разрешить подобные операции, но, опять же, для квалицированных инвесторов.

Представители банковского сектора возразили, отметив, что регулирование криптовалют не должно ограничиваться только «суперквалами», которых в разы меньше, чем обычных пользователей. Нужно учесть интересы всех.

Точку зрения каждого из спикеров понять можно. Представитель ЦБ осознает риски, которые могут возникнуть, если запустить в отрасль всех, особенно тех, кто не особо разбирается в этом вопросе. Для банков же это еще один сегмент с потенциально очень большой аудиторией. Но все осознают, что, если дать возможность одним и не дать ее другим, это грозит появлением еще одной серой зоны, которая будет только увеличиваться.

Скорее всего, разговоры не ограничатся форумом. Сейчас в России практически никак не развита криптовалютная инфраструктура. Нет собственных бирж по типу Binance, Coinbase, OKX. Нет четкого законодательства. Потенциально это еще один пласт, который может пополнить казну страны, как те же самозанятые. Это и новые технологии и будущее финансового сектора одновременно.

Цифровая зарплата

Также на форуме «Финополис» обсудили и будущее цифрового рубля. Сначала его внедрят для узкого круга лиц. Так сотрудники ЦБ смогут принять участие в пилотном проекте и получать в нем свою зарплату.

Заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева заявила, что внедрение цифрового рубля в госсекторе столицы позволит повысить прозрачность расходов, не подлежащих казначейскому сопровождению, а также упростит контроль за их целевым использованием.

Речи о полном переходе на цифровой рубль пока не идет. В будущем у всех россиян появится возможность выбора, в чем получать свою зарплату. Об этом сказала уже глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Кстати, это историческое событие уже произошло. Первым, кто получил зарплату в цифровых рублях, стал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он захотел лично убедиться в работоспособности системы и получил зарплату на свой цифровой кошелек. Это произошло 17 сентября нынешнего года.

Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется после 1 сентября 2026 года. Когда крупнейшие банки полноценно смогут подключить клиентов к системе. К теме цифрового рубля мы еще вернемся и остановимся на ней более подробно.

Александр Елисеев