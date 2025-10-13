Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как устроить свидание мечты?
От яблока до яблони
Развитие Силово-Медведево
Поднять из руин Романова горка в Пскове
О новый местах для туристов
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
вишневый сквер
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
Женская церемония в бане «Гельдт»
развивающие секции для детей
Что изменилось в псковских школах
Вакансии Россети
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Экономика 13.10.2025 10:210 От «деревянного» к цифровому: дайджест экономических новостей за неделю 13.10.2025 10:210 От «деревянного» к цифровому: дайджест экономических новостей за неделю 13.10.2025 07:300 Псков поднялся на 88 место в рейтинге российских городов по зарплатам 11.10.2025 09:000 «Дневной дозор»: Выживет ли малый и средний бизнес в России? 10.10.2025 22:001 Самозанятым будет непросто уйти обратно в «тень» — налоговый консультант  10.10.2025 16:042 Экспертный совет «Моглино» одобрил инвестпроект по производству сжиженного газа
 
 
 
Самое популярное 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен 07.10.2025 17:570 В Пскове может смениться начальник УГХ 07.10.2025 09:400 Прокуратура организовала проверку по факту изменения маршрута псковских «Ласточек»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

От «деревянного» к цифровому: дайджест экономических новостей за неделю

13.10.2025 10:21|ПсковКомментариев: 0

Прошедшие семь дней оказались чрезвычайно богатыми на новости и события в экономическом секторе. Причем многие из них касаются значительной доли обычных россиян. В очередной раз решалась судьба самозанятых. Цифровой рубль становится все ближе, но пока не для всех. А банки могут допустить к работе с криптовалютой. Об этом – в нашем материале.

 

Первая и, пожалуй, самая важная новость – судьба самозанятых. Совфед, как гром среди ясного неба, предложил завершить налоговый эксперимент для них уже в следующем году.

Здесь нужно пояснить, что самозанятость появилась в 2019 в качестве эксперимента, который должен был продлиться до 2028 года. Создавалась она для тех, кто ведет свою деятельность самостоятельно: репетиторы, фотографы, парикмахеры и т.д. Для этой категории граждан предусматривалась пониженная налоговая ставка: 4%-6% и при этом - никаких страховых взносов. Они, скорее, дело добровольное. Ведь главной задачей было вывести людей из серой зоны.

Эксперимент вышел успешным. На 2025 год количество самозанятых превысило 14 млн человек. Это практически каждый десятый россиянин. Тогда почему его решили прекратить, да еще и досрочно? Главной причиной называют схемы ухода от налогов. Ведь ничто не мешает даже крупным компаниям оформлять сотрудников как самозанятых и не платить ни налоги, ни страховые взносы. Эту комбинацию многие стали брать на вооружение.

Но как понять, где самозанятость «фиктивная», а где настоящая. Не спрашивать же у каждого. А если режим отменить, то большинство, скорее всего, вновь уйдет в теневую зону. Особенно если появится какой-то альтернативный гибридный вариант с более высоким процентом по налогам и лишней бумажной волокитой.

Смотрите также
08.10.2025 16:000 Делу бремя

В итоге было принято решение самозанятых не трогать. Правительство заверило, что изменений до конца эксперимента не планируется. Более того, с 1 января самозанятые смогут добровольно застраховаться в Социальном фонде, чтобы оформлять оплачиваемые больничные. Правда, для этого самозанятые должны будут перечислять ежемесячные взносы.

Что будет после 2028 года, пока непонятно. Не исключено, что самозанятость в текущем виде будет заменена на какой-то другой вариант. Этот вопрос точно будет проработан. Поэтому самозанятым нужно быть начеку.

«Крипту - в каждый банк»

Если самозанятых легализировали, то криптовалюту и тех, кто ей пользуется – еще нет. С мая нынешнего года предлагалось в качестве эксперимента разрешить торговлю финансовыми инструментами, привязанными к криптовалютам, только «особо квалифицированным инвесторам». Что это за статус, думаю, не знает никто, даже сам Центробанк. Речь, скорее всего, идет о «китах» с инвестициями от 100 млн рублей, либо с доходом от 50 млн рублей в год. Однако по данным разных наблюдателей, криптовалюту так или иначе используют от 10 до 20 млн россиян. Среди них как трейдеры и энтузиасты, так и вчерашние школьники, получившие свои первые 20 usdt в Notcoin и Hamster Kombat.

На прошедшем на прошлой неделе форуме «Финополис» по этому поводу состоялась оживленная дискуссия. В ней приняли участие представители российских банков, Мосбиржи, а также зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Выбор темы вполне обоснованный. Многие страны СНГ уже давно начали активно внедрять криптовалюты в финансовый сектор в то время, как Россия откровенно «буксует». По мысли Чистюхина, которое приводит в своем материале РБК, должен быть принят закон, регулирующий инвестирование в криптовалюты. Он ссылается на то, что нужно сократить и финансовые, и социальные потери, которые может понести общество с учетом волатильности и рискованности актива. Банки, по его мнению, должны разрешить подобные операции, но, опять же, для квалицированных инвесторов.

Представители банковского сектора возразили, отметив, что регулирование криптовалют не должно ограничиваться только «суперквалами», которых в разы меньше, чем обычных пользователей. Нужно учесть интересы всех.

Точку зрения каждого из спикеров понять можно. Представитель ЦБ осознает риски, которые могут возникнуть, если запустить в отрасль всех, особенно тех, кто не особо разбирается в этом вопросе. Для банков же это еще один сегмент с потенциально очень большой аудиторией. Но все осознают, что, если дать возможность одним и не дать ее другим, это грозит появлением еще одной серой зоны, которая будет только увеличиваться.

Скорее всего, разговоры не ограничатся форумом. Сейчас в России практически никак не развита криптовалютная инфраструктура. Нет собственных бирж по типу Binance, Coinbase, OKX. Нет четкого законодательства. Потенциально это еще один пласт, который может пополнить казну страны, как те же самозанятые. Это и новые технологии и будущее финансового сектора одновременно.

Цифровая зарплата

Также на форуме «Финополис» обсудили и будущее цифрового рубля. Сначала его внедрят для узкого круга лиц. Так сотрудники ЦБ смогут принять участие в пилотном проекте и получать в нем свою зарплату.

Заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева заявила, что внедрение цифрового рубля в госсекторе столицы позволит повысить прозрачность расходов, не подлежащих казначейскому сопровождению, а также упростит контроль за их целевым использованием.

Речи о полном переходе на цифровой рубль пока не идет. В будущем у всех россиян появится возможность выбора, в чем получать свою зарплату. Об этом сказала уже глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Кстати, это историческое событие уже произошло. Первым, кто получил зарплату в цифровых рублях, стал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он захотел лично убедиться в работоспособности системы и получил зарплату на свой цифровой кошелек. Это произошло 17 сентября нынешнего года.

Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется после 1 сентября 2026 года. Когда крупнейшие банки полноценно смогут подключить клиентов к системе. К теме цифрового рубля мы еще вернемся и остановимся на ней более подробно.

Александр Елисеев

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 207 человек
13.10.2025, 10:270 Автомобиль Mitsubishi сгорел в деревне Пыталовские Хутора 13.10.2025, 10:210 От «деревянного» к цифровому: дайджест экономических новостей за неделю 13.10.2025, 10:180 «Железные люди»: Александр Лоско. Из спортивной гимнастики в кикбоксинг 13.10.2025, 10:120 Пожарно-тактические учения прошли в колонии в псковской деревне Середка
13.10.2025, 09:580 Почти 90 аварийных бригад работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды в Псковской области 13.10.2025, 09:530 Два человека пострадали в ночном столкновении на Рижском проспекте в Пскове 13.10.2025, 09:480 Школу №24 в Пскове закроют для проведения вечера памяти Жанны Ушкачевой 13.10.2025, 09:390 На Октябрьском проспекте Пскова сбит пешеход
13.10.2025, 09:300 73% псковичей поддерживают предложение разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ по предметам на выбор - опрос 13.10.2025, 09:150 В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с карт 13.10.2025, 09:000 В России стремительно растет заболеваемость ветрянкой 13.10.2025, 08:400 Великолучанин предстанет перед судом за непреднамеренное убийство женщины
13.10.2025, 08:200 В Рижской думе заявили о депортации сотен россиян ближе к ноябрю 13.10.2025, 08:001 Пскович заснял пролетающую комету над Ильинской церковью в Выбутах 13.10.2025, 07:300 Псков поднялся на 88 место в рейтинге российских городов по зарплатам 13.10.2025, 07:000 День инфобизнесмена празднуют 13 октября
12.10.2025, 22:000 Клинический психолог разрушила миф о о том, что троечники успешнее отличников 12.10.2025, 21:300 В Опочке прошёл фестиваль «НеобыЧАЙная Опочка» 12.10.2025, 21:001 Экс-кандидат в президенты Борис Надеждин прибыл в Пушкинские Горы 12.10.2025, 20:300 В Пскове в третий раз пройдет шоукейс для музыкантов «За музыкой»
12.10.2025, 20:000 Для жителей Бежаницкого и Локнянского округов запустят регулярные рейсы медицинского автобуса 12.10.2025, 19:300 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 12 октября 12.10.2025, 18:300 Ученые обнаружили скрытую красную сверхгигантскую звезду перед ее взрывом 12.10.2025, 18:000 Прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы с Полонища почтили память архимандрита Елевферия
12.10.2025, 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 12.10.2025, 17:300 Выставка живописи участника общественного движения «ПсковАРТ» Олега Матюхина пройдёт 17 октября 12.10.2025, 17:000 Фотофакт: Снег выпал в Пустошкинском районе 12.10.2025, 16:300 До +8 и умеренные дожди ожидается в Псковской области 13 октября
12.10.2025, 16:000 K-Fest в Пскове завершился масштабным празднованием корейского Чусока 12.10.2025, 15:300 Псковичей приглашают послушать салонную музыку XVIII – XX веков 12.10.2025, 15:000 Пушкинский Заповедник участвует в акции «Музейная неделя»: экскурсии, выставки, сказки 12.10.2025, 14:300 С Днем работника сельского хозяйства жителей Опочецкого округа поздравил Юрий Ильин
12.10.2025, 14:000 В соревнованиях по настольному теннису в Пскове приняло участие почти 60 человек 12.10.2025, 13:300 Жителей Великих Лук и Великолукского района лишили более трех миллионов рублей через мессенджеры 12.10.2025, 13:000 Красная икра в России стала дешевле 12.10.2025, 12:300 С Днём сельского хозяйства великолучан поздравил Алексей Кузьмин
12.10.2025, 12:000 На территории Псковской области ожидаются сильные дожди 12 октября 12.10.2025, 11:330 Юлия Пересильд: Доверяли ей все секреты 12.10.2025, 11:300 Лису заметили в Пушкиногорском районе 12.10.2025, 11:150 Скончалась Жанна Ушкачева - классный руководитель псковской актрисы Юлии Пересильд
12.10.2025, 11:000 День работника сельского хозяйства отмечается 12 октября 12.10.2025, 10:300 Ученые рассказали об эффективности коротких вдохновляющих видео в снижении стресса 12.10.2025, 10:000 Млечный путь запечатлели в Псковском районе 12.10.2025, 09:361 В Пскове на Рижском проспекте водитель ВАЗ снес стоящий на перекрестке Daewoo Matiz
12.10.2025, 09:000 Известный псковский писатель отмечает свой юбилей 11.10.2025, 22:000 У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5 11.10.2025, 21:400 Роспатент отказал Metallica в правовой охране обложки ее альбома 11.10.2025, 21:200 Реликвии Будды впервые доставили в Россию
11.10.2025, 21:000 В Алтайском крае девушку заподозрили в убийстве новорожденного сына 11.10.2025, 20:400 Новая спортплощадка в великолукском Шелково подверглась нападению вандалов 11.10.2025, 20:200 Правила пересечение ЖД переездов напомнили псковичам в УМВД 11.10.2025, 20:003 Актриса Юлия Пересильд посетила Псков
11.10.2025, 19:300 Великолучанин повторно сел за руль пьяным и лишился автомобиля 11.10.2025, 19:030 Автобус сбил пешехода на улице Юбилейной в Пскове 11.10.2025, 19:000 В Эстонии перекрыли дорогу, частично проходящую через Россию 11.10.2025, 18:300 Псковский лицеист победил в одной из номинаций конкурса «Формула слова»
11.10.2025, 18:001 Повторившую подвиг Ивана Сусанина во времена войны великолучанку чествуют сегодня 11.10.2025, 17:400 Правила сжигания мусора и травы на дачном участке напомнили псковичам в МЧС 11.10.2025, 17:200 День матчей ЮФЛ в Пскове: победа и поражение в прощальном турнире 11.10.2025, 17:000 12 нарушителей выявили приставы в Великих Луках
11.10.2025, 16:400 Виктор Остренко о корректировках программы «Земский работник культуры» 11.10.2025, 16:200 Медицинский автобус запустила Порховская межрайонная больница 11.10.2025, 16:140 Грузовик DAF столкнулся с Nissan на Рижском проспекте в Пскове 11.10.2025, 16:000 Роскачество назвало главные ошибки в питании, которые лишают энергии
11.10.2025, 15:400 До +10 и умеренные дожди ожидаются в Псковской области 12 октября 11.10.2025, 15:211 Тыквенный спас проходит в Изборске 11.10.2025, 15:010 Два ветерана и Почетных гражданина города Пскова скончались на этой неделе 11.10.2025, 15:000 Автодорога Гверстонь – Крупп – Кулье приведена в нормативное состояние - Михаил Ведерников
11.10.2025, 14:400 Концерт «Знакомый ваш Сергей Есенин» прошел в псковской филармонии с аншлагом 11.10.2025, 14:200 Охотнадзор увидит нарушителей с помощью беспилотников 11.10.2025, 14:000 392 года назад скончался псковский наместник, родоначальник династии Романовых и патриарх Филарет 11.10.2025, 13:400 Совет Федерации открыл прием работ на лучшее освещение парламентской деятельности в СМИ
11.10.2025, 13:200 Плановые отключения электричества произойдут в Новоржевском округе 11.10.2025, 13:000 Архивные видеозаписи передали библиотеке в экспозицию кабинета Курбатова 11.10.2025, 12:400 Посвящение в ряды «Юнармии» состоялось в Новоржеве 11.10.2025, 12:200 Умерла актриса Эльвира Осипова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru