Экономика

Делу бремя

08.10.2025 16:00

Для малого бизнеса грядут большие изменения. Инициаторы называют их «усовершенствованием налогового законодательства». Если коротко — платить придется больше. Если возможное упразднение или изменение режима самозанятости — перспектива 2028 года, то отмену патентов для части предпринимателей, снижение порога дохода для перевода на НДС и его увеличение Госдума рассматривает прямо сейчас для внедрения с 1 января. Для потребителей товаров и услуг это означает неизбежный рост цен. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера разобрала грядущие новшества с представителем местного бизнес-сообщества, чтобы понять, как они отразятся на кошельках и к каким приведут последствиям для предпринимательского ландшафта.

 

Самозанятые

Несколько дней назад россиянам напомнили, что режим самозанятости — эксперимент. И сроки его конечны.

Режим самозанятости действует в стране с 2019 года. Он предполагает максимально простую регистрацию, для нее достаточно смартфона с выходом в интернет. Для учета доходов и создания чеков тоже необходим минимум действий, все фиксируется в специальном приложении. Единственный обязательный платеж — налог на профессиональную деятельность, 4% с дохода от физлиц и 6% с дохода от «юриков» и ИП. Нет обязательных взносов, в том числе, на пенсию. Необязательно увольняться с «обычной» работы.

Введение нового порядка налогообложения позволило сократить расходы многим бывшим ИП, работавшим в своем микро-деле и перешедшим в режим самозанятости. Часть выбравших этот порядок налогообложения и вовсе вышли из серой зоны, официально заявив о свой деятельности. Например, мастера маникюра или гаражные автослесари.

«Как вы знаете, правительство обещало не трогать вопросы института самозанятых десять лет. Десять лет заканчиваются, 2028 год не за горами, - напомнил недавно федеральный министр экономического развития Максим Решетников. - Поэтому надо уже сейчас приступать к обсуждению: что дальше?»

По всей стране статус самозанятых уже оформили 14,3 млн россиян, в Псковской области по состоянию на март нынешнего года таковых 37 тысяч. Вопрос «Что дальше?» актуален не только для них, но и для тех, кто покупает товары самозанятых и пользуется их услугами, за которые придется платить больше.

«Упразднение или изменение режима самозанятости может привести к тому, что часть работающих на этом режиме закроет официальную деятельность и уйдет обратно в тень, - считает предприниматель и общественный деятель из Пскова Ирина Григорьева. - А это приведет к снижению качества предоставляемых услуг, потому что без договорных отношений меньше ответственности. Бюджет лишится пополнения. Мы только сейчас выходим в цивилизованное экономическое русло, но рискуем откатиться обратно в схемы работы из девяностых и нулевых годов».

Ирина Григорьева.

Можно предполагать, что начался прогрев общественного мнения, сначала россиян испугают перспективой полной отмены самозанятости, затем произойдет «смягчение», а на самом деле — повышение налогов и появление обязательств отчислять часть дохода в социальные фонды. Не нужно быть великим экономистом, чтобы спрогнозировать в этом случае возвращение части оформившихся к теневой деятельности. То есть возникает риск, что собираемость налогов останется на том же уровне (более высокая ставка, но меньше плательщиков), а потребители столкнутся с более высокой стоимостью привычного уровня жизни.

ИП

На прошлой неделе Минфином на рассмотрение в Госдуму внесен «бюджетный пакет» законопроектов. На сайте финансового ведомства сказано, что «совершенствование системы налогообложения» направлено «в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности». Если сворачивание режима самозанятости или повышение для него налогов — перспектива пусть и не очень далекая, но не завтрашнего дня, то предложенные поправки с большой долей вероятности будут приняты к воплощению в жизнь.

Среди них законопроект об изменении патентной системы налогообложения. Сейчас в этом режиме могут работать предприниматели с количеством наемных сотрудников не более 15 человек. ИП на патенте разово платят 6% от потенциального дохода по своему виду деятельности, его размер для разных сфер индивидуально устанавливают в каждом регионе.

Изменения предполагают исключение с 1 января из патентной системы тех, кто за прошлый налоговый год заработал более 10 млн рублей. То есть смотреть станут на доходы уже в текущем 2025 году. Сейчас лимит составляет 60 млн рублей. Если доход, уже заявленный в нынешнем, подходящем к концу, году не спрячешь, то в дальнейшем можно предполагать разрастание схем по уходу от налогов.

Также из видов деятельности предпринимателей, в принципе, имеющих право работать через патент (вне зависимости от суммы дохода), исключат грузоперевозки, розничную торговлю (за исключением нестационарных ларьков) — равно в торговых центрах или на маркетплейсах.

Федеральное министерство финансов, продвигающее изменения, считает, что они принесут в бюджет 1,27 млрд рублей уже в следующем году, а далее — до 3,3 млрд рублей ежегодно.

«Большинство моих коллег на патенте говорят, что без него не выдержат не только общей системы налогообложения, но даже «упрощенки», - рассказывает предприниматель Ирина Григорьева. - Они принимают сейчас критические решения о закрытии бизнеса. Закон окончательно не принят, но определяться нужно уже сейчас, так как многие сидят на арендных площадях, а до прекращения договора нужно известить арендодателя в срок от трех до шести месяцев. То есть, дождавшись принятия закона, нужно будет в следующем году несколько месяцев жить по новому налоговому режиму, терпеть убытки с перспективой разорения — или впустую, без осуществления деятельности оплачивать аренду, чтобы не нарваться на неустойку».

НДС

Еще одно новшество из внесенных Минфином в Госдуму, — повышение ставки налога на добавленную стоимость. Она вырастет с нынешних 20% до 22%. Льготная ставка в 10% сохранится на социально значимые категории, в их числе продукты питания, лекарства, детские товары. С 60 до 10 млн рублей будет снижена планка дохода, при котором можно работать на упрощенной системе налогообложения, всем прочим добро пожаловать в плательщики НДС — повышенного.

Специалисты называют НДС одним из самых важных налогов в стране, дающим до четверти наполнения бюджета. Налог «зашит» в каждый товар и в каждую услугу, приобретаемую населением, и увеличивается на каждом шаге, пройдя по цепочке от производителя до конечного покупателя. От увеличения налога «всего» на 2% государство планирует выручить дополнительно 1 триллион 300 миллиардов рублей. Они перекочуют в казну из кошельков потребителей.

Бизнес нашего эксперта Ирины Григорьевой — ООО, владеющее продуктовым магазином в Псковской районе, — как раз попадает в категорию тех, кому из-за снижения лимита придется переходить на НДС.

«Мы находимся с бухгалтерами в подсчетах, - делится предпринимательница собственным опытом. - Нужно выбирать систему налогообложения. Пока «на пальцах» прикидываем, но получается так, что налоги в совокупности на 50% вырастут. Плюс более высокие затраты на бухгалтерию, так как вырастет объем работы. Будет тяжело. И не только нам. Работа с НДС повлечет увеличение цен, а у нас сельская местность, где люди живут от зарплаты до зарплаты и от пенсии до пенсии. Чтобы люди смогли купить хоть что-то, я должна буду переходить к еще более экономичной категории товаров — сами понимаете, какое это качество».

Также Ирина Григорьева отмечает, что программисты должны будут как-то быстро в конце декабря перенастроить всю систему. Такая перенастройка потребуется всей стране разом — еще 31 декабря работали по одной системе, а уже 1 января нужно открывать кассу по новым правилам.

«Что будет 1 января твориться? Вся страна будет сидеть в сбоях», - прогнозирует бизнес-леди.

Сухой остаток

Изменения скажутся на цене всех товаров и услуг. Покупая в магазине курицу или оплачивая экскурсию, потребитель оплатит новые налоги. Ошибочно думать, мол, государство сейчас тряхнет «богатеев» и «хапуг», дескать, «так им и надо». Настоящие акулы бизнеса, вероятно, не ощутят даже легких толчков. Основной удар придется по самозанятым и индивидуальным предпринимателям. Первые всего-навсего самостоятельно обеспечивают себя рабочим местом, как правило, приносящим доход, равный обыкновенной зарплате. Вторые недалеко ушли, разве что могут создавать другие такие же рабочие места. Материальное бремя изменений в своем статусе они зашьют в стоимость своего труда, а если после повышения ценников окажутся неконкурентоспособными, то и вовсе закроют дело. Для потребителей это означает снижение конкуренции, которое выльется не только в сужение выбора, но и монополизацию рынка оставшимися, в том числе, в вопросах ценовой политики. А изменения ставки НДС и вовсе веером пройдется абсолютно по всем покупкам, что ощутит на себе любой потребитель.

Инициаторы изменений не скрывают, что повышение налогов нужно для наполнения бюджета. В конечном счете, все обернется более скудными материальными возможностями для каждого из наполняющих.

На фоне последних новостей невольно вспоминается предупреждение, прозвучавшее два года назад из стен Банка России — главного регулятора отечественной экономики. Там заявляли о грядущем на годы вперед сокращении потребления из-за роста цен, замедления экономики и снижения импорта. И вот теперь, чтобы затянуть ремень потуже, пришло время пробивать очередную дырочку.

Юлия Магера

Юлия Магера
Лента новостей
