Экономика

Экспорт подкарантинной продукции из Псковской области увеличился на 31,7%

13.10.2025 18:15|ПсковКомментариев: 0

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора оформило более 1,3 тысячи экспортных фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию с 1 января по 9 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Общий объём продукции составил 10,8 тысячи тонн и 48,1 тысячи кубометров. Это количество предназначено для отправки в 23 страны мира и на 31,7% превышает показатели аналогичного периода 2024 года, когда экспорт составил 8,2 тысячи тонн.

Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы от каждой партии подкарантинной продукции для лабораторных испытаний в Санкт-Петербургском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» и Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты показали, что карантинных вредных организмов нет.

Во время оформления экспортных сертификатов сотрудники ведомства проверили соответствие растительной продукции карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортёров. Основной объём экспорта составили лесоматериалы — более 48 тысяч кубометров и торф — более 8 тысяч тонн, произведённые псковскими хозяйствующими субъектами. Продукция отправилась в Китай, Индию, Египет, Республику Корея, а также в Узбекистан, Казахстан, Киргизию и Белоруссию.

Псковская Лента Новостей
