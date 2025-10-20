Экономика

Андрей Козлов: Псковские аграрии уже приспособились к санкциям

Санкции в России действуют уже относительно долгое время, и псковские аграрии успели к ним приспособиться. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) высказал председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

«Если брать санкции, то они у нас действуют давно, и, наверное, наши аграрии на протяжении последних лет уже приспособились. Да, понятно, что они увеличивают стоимость некоторых товаров, это и средства защиты растений, семена, запасные части, которые, к сожалению, у нас, не производят. Логистические издержки, безусловно, растут. Увеличивается расстояние доставки, что влияет на конечную цену товаров. Однако это, пожалуй, не самая значительная часть себестоимости», - подчеркнул спикер.

По его словам, сильнее всего на цены влияют на рост стоимости электроэнергии, газа и горюче-смазочных материалов, что и отражается на общей стоимости продукции.

«Что касается повышенной ставки рефинансирования, она, конечно же, не может не отразиться в худшую сторону на финансовом состоянии сельхозтоваропроизводителей. Однако в сельском хозяйстве существуют льготные кредитные ресурсы. Они доступны тем, кто соответствует критериям и имеет стабильную финансовую устойчивость. Но они, к сожалению, тоже подорожали. Раньше мы получали льготные кредиты до 5%, а сейчас они 8,5%. Но, сами понимаете, процент увеличился», - добавил Андрей Козлов.

Председатель комитета Собрания отметил, что несмотря на сложности псковские аграрии продолжают наращивать производственные показатели.

«Мы наращиваем производственные показатели. Например, увеличиваем производство скота и птицы в живом весе, а также производство молока благодаря новым инфраструктурным проектам. Речь идет о фермах, которые мы недавно построили и запустили. На Северо-Западе страны наши результаты выглядят весьма впечатляюще. Мы занимаем первое место в СЗФО по производству скота и птицы, а также по производству свинины. По валовому надою молока мы на четвертом месте, что связано с относительно небольшим поголовьем», - заключил Андрей Козлов.