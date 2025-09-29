Экономика

Псковская область занимает первое место по производству мяса в СЗФО

Предварительные итоги работы сельхозпроизводителей этого года обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с министром сельского хозяйства Псковской области Николаем Романовым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников напомнил, что в этом году аграрии столкнулись с рядом вызовов:

«Погода не уставала преподносить сюрпризы: и ураганы, и дожди. Тем не менее сельхозпроизводители справились. Произведено продукции более чем на 40 млрд рублей. Индекс к аналогичному периоду прошлого года составил 103,9%. Это хороший результат, тем более с учетом всех сложностей».

Николай Романов поблагодарил за поддержку сельскохозяйственной отрасли Псковской области. В этом году было выделено порядка 760 млн рублей.

«Год оказался сложным, но у региона есть три составляющих, которые дают возможность развиваться — специалисты, техника и технологии. В растениеводстве мы немножко просели, но это не критично. По показателям производства мяса в совокупности мы выйдем на 500 тысяч тонн, что выше уровня прошлого года. Это будет исторический рекорд. Сейчас у нас произведено 301 тысяча тонн мясной продукции, в прошлом году было 294 тысячи тонн. Что касается молока, то здесь тоже все благополучно. Надоено 161 тысяча тонн молока к 157 тысячам тонн в прошлом году», — доложил Николай Романов.

Министр также отметил, что на данный момент Псковская область занимает первое место по производству мяса в Северо-Западном федеральном округе и четвертое место по производству молока. В части животноводства поголовье составляет более 57 тысяч крупного рогатого скота, порядка 1,6 миллиона голов свиней и более 1,5 миллиона птицы.

В области растениеводства намолочено почти 70 тысяч тонн зерна. Одна из новых культур — рапс — показала хорошую урожайность — 23,2 центнера на гектар, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом, продолжил министр сельского хозяйства. Николай Романов пояснил, что введенный режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы поможет аграриям минимизировать ущерб.

Далее речь зашла и о грантовых мерах поддержки фермерских хозяйств. В этом году по федеральным грантам поддержка предоставлена двум хозяйствам на общую сумму 33 миллиона рублей. Проекты связаны с выращиванием овощей и строительством ферм для крупного рогатого скота. Победителями «Агростартапа» в Псковской области стали 9 проектов. Для их реализации направлено 47 миллионов рублей. Еще одна заявка на 3 миллиона рублей одобрена в проекте «Агромотиватор» для ветеранов и участников специальной военной операции.

Кроме того, на территории региона продолжается реализация проекта «Школа фермера». Новый поток пользовался популярностью. Свои заявки направили около 50 человек, 25 из которых стали слушателями данного курса. Тематикой этого потока стало животноводство.

В продолжение глава региона спросил о создании новых агроклассов. Работа проводится в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Министр сельского хозяйства ответил, что такие классы уже начали работать в образовательных учреждениях. Занятия по агротехнологическому профилю теперь проводят в Лычевской средней школе и Куньинской средней школе. В качестве инвестора в реализации проекта участвует ОАО «Великолукский мясокомбинат». Активное участие принимает и Великолукская государственная сельскохозяйственная академия.

Также Михаил Ведерников и Николай Романов обсудили благоустройство и модернизацию общественных пространств в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».