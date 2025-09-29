Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как устроить свидание мечты?
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
вишневый сквер
Господин Рейтингомер
Развитие Силово-Медведево
О новый местах для туристов
Воркаут в Пскове
развивающие секции для детей
Гений уездного города
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Вакансии Россети
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Экономика 29.09.2025 13:240 «Моглино». Мягкий перезапуск 04.10.2025 13:401 Псковская область занимает первое место по производству мяса в СЗФО 04.10.2025 10:400 Судебные приставы разъяснили псковичам, в какой бюджет зачисляется исполнительский сбор 03.10.2025 17:360 Говядина подорожала до рекорда за 60 лет из-за засух и растущего спроса 03.10.2025 14:450 Завод «Титан-Полимер» выпустил 4000-й маточный рулон БОПЭТ пленки 03.10.2025 14:100 Осталось 10 дней до старта федеральной программы «СВОй бизнес» в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 29.09.2025 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 28.09.2025 12:001 Фотофакт: «Ошапурки» сломали скамейку у бара, посвящённого Булгакову 29.09.2025 12:280 В Пскове начался плановый запуск системы городского отопления
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Псковская область занимает первое место по производству мяса в СЗФО

04.10.2025 13:40|ПсковКомментариев: 1

Предварительные итоги работы сельхозпроизводителей этого года обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с министром сельского хозяйства Псковской области Николаем Романовым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников напомнил, что в этом году аграрии столкнулись с рядом вызовов:

«Погода не уставала преподносить сюрпризы: и ураганы, и дожди. Тем не менее сельхозпроизводители справились. Произведено продукции более чем на 40 млрд рублей. Индекс к аналогичному периоду прошлого года составил 103,9%. Это хороший результат, тем более с учетом всех сложностей».

Николай Романов поблагодарил за поддержку сельскохозяйственной отрасли Псковской области. В этом году было выделено порядка 760 млн рублей.

«Год оказался сложным, но у региона есть три составляющих, которые дают возможность развиваться — специалисты, техника и технологии. В растениеводстве мы немножко просели, но это не критично. По показателям производства мяса в совокупности мы выйдем на 500 тысяч тонн, что выше уровня прошлого года. Это будет исторический рекорд. Сейчас у нас произведено 301 тысяча тонн мясной продукции, в прошлом году было 294 тысячи тонн. Что касается молока, то здесь тоже все благополучно. Надоено 161 тысяча тонн молока к 157 тысячам тонн в прошлом году», — доложил Николай Романов.

Министр также отметил, что на данный момент Псковская область занимает первое место по производству мяса в Северо-Западном федеральном округе и четвертое место по производству молока. В части животноводства поголовье составляет более 57 тысяч крупного рогатого скота, порядка 1,6 миллиона голов свиней и более 1,5 миллиона птицы.

В области растениеводства намолочено почти 70 тысяч тонн зерна. Одна из новых культур — рапс — показала хорошую урожайность — 23,2 центнера на гектар, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом, продолжил министр сельского хозяйства. Николай Романов пояснил, что введенный режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы поможет аграриям минимизировать ущерб.

Далее речь зашла и о грантовых мерах поддержки фермерских хозяйств. В этом году по федеральным грантам поддержка предоставлена двум хозяйствам на общую сумму 33 миллиона рублей. Проекты связаны с выращиванием овощей и строительством ферм для крупного рогатого скота. Победителями «Агростартапа» в Псковской области стали 9 проектов. Для их реализации направлено 47 миллионов рублей. Еще одна заявка на 3 миллиона рублей одобрена в проекте «Агромотиватор» для ветеранов и участников специальной военной операции.

Кроме того, на территории региона продолжается реализация проекта «Школа фермера». Новый поток пользовался популярностью. Свои заявки направили около 50 человек, 25 из которых стали слушателями данного курса. Тематикой этого потока стало животноводство.

В продолжение глава региона спросил о создании новых агроклассов. Работа проводится в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Министр сельского хозяйства ответил, что такие классы уже начали работать в образовательных учреждениях. Занятия по агротехнологическому профилю теперь проводят в Лычевской средней школе и Куньинской средней школе. В качестве инвестора в реализации проекта участвует ОАО «Великолукский мясокомбинат». Активное участие принимает и Великолукская государственная сельскохозяйственная академия.

Также Михаил Ведерников и Николай Романов обсудили благоустройство и модернизацию общественных пространств в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 205 человек
04.10.2025, 14:400 Минюст РФ подал иск о ликвидации «Партии роста» 04.10.2025, 14:200 Псковские гимнастки принимают участие в «Кубке клубов России» в Казани 04.10.2025, 14:000 Волонтеры молодежного центра навели порядок в псковском Летнем саду. ФОТО 04.10.2025, 13:401 Псковская область занимает первое место по производству мяса в СЗФО
04.10.2025, 13:200 От Пушкина до Есенина: опубликовано расписание октябрьских арт-экскурсий в «Михайловском» 04.10.2025, 13:000 Псковский музей-заповедник временно закрыл первый этаж Приказной палаты 04.10.2025, 12:400 СОЦПРОФ поздравил педагогов с профессиональным праздником и подчеркнул ключевую роль учителя в судьбе страны 04.10.2025, 12:200 Поиски мужчины в великолукском СНТ «Борок» продолжаются: отряд «След» просит жителей осмотреть свои участки
04.10.2025, 12:000 В Великих Луках торжественно отметили День учителя 04.10.2025, 11:400 День гражданской обороны в России отмечают 4 октября 04.10.2025, 11:200 В Пскове проходит областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2025». ФОТО 04.10.2025, 11:000 В Печорах приближаются к завершению масштабные работы по реставрации храма Сорока Севастийских мучеников
04.10.2025, 10:400 Судебные приставы разъяснили псковичам, в какой бюджет зачисляется исполнительский сбор 04.10.2025, 10:200 День Космических войск России отмечают 4 октября 04.10.2025, 10:000 Исполнилось 125 лет со дня открытия при станции «Остров» городского народного училища 04.10.2025, 09:400 В Невельском районе завершен ремонт участка дороги в рамках нацпроекта
04.10.2025, 09:200 Как не допустить социальную изоляцию у пожилых людей, рассказали в псковском минздраве 04.10.2025, 09:000 Всемирный день животных отмечают 4 октября 04.10.2025, 08:300 CHIGUN привезет корейские угощения на первый псковский фестиваль K-Fest 04.10.2025, 06:000 В связи с ярмаркой «Осень-2025» в центре Пскова перекрыли движение
03.10.2025, 22:000 Как справиться с профессиональным стрессом, рассказал психотерапевт 03.10.2025, 21:400 ЦБ назвал самые распространенные фразы мошенников 03.10.2025, 21:200 Приуроченное ко Дню учителя мероприятие состоялось в Острове 03.10.2025, 21:000 Школьников и студентов региона приглашают к участию во Всероссийской викторине «История будущего: технологии научной фантастики»
03.10.2025, 20:560 Педагогу из Пскова присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 03.10.2025, 20:470 Меры безопасности на осенне-зимний период обсудили на комиссии по ЧС Псковского района 03.10.2025, 20:400 В России катаракта есть у порядка 2 млн человек 03.10.2025, 20:200 Псковские школьники и студенты приглашаются на изучение искусственного интеллекта и программирования на курсах проекта «Код будущего»
03.10.2025, 20:070 Великолукский боец ММА Руслан Шамилов выступит в Грозном 03.10.2025, 20:020 Концерт органной музыки «Век бесчисленных сокровищ» состоится в Печорах 03.10.2025, 20:000 В Псковском театре драмы состоялся показ спектакля для учеников Центра лечебной педагогики 03.10.2025, 19:400 В День беременных будущие мамы обсудят в Пскове и Великих Луках вопросы поддержки материнства и детства
03.10.2025, 19:281 Педагогов Псковского района чествовали сегодня 03.10.2025, 19:200 Посвященный стихотворению Самуила Маршака мурал появится в Дно 03.10.2025, 19:000 Научно-практическую конференцию проведет Псковский филиал университета ФСИН 03.10.2025, 18:200 Чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу пройдут 5 октября
03.10.2025, 18:000 Экскурсии для ветеранов СВО и их семей прошли в псковском музее 03.10.2025, 17:500 «Семейные ценности»: Спортивная семья. ВИДЕО 03.10.2025, 17:410 Густой туман ожидается в Псковской области ночью и утром 4 октября 03.10.2025, 17:400 Челябинский подрядчик наказан за срыв ремонта трубы котельной в Новоржевском округе
03.10.2025, 17:360 Говядина подорожала до рекорда за 60 лет из-за засух и растущего спроса 03.10.2025, 17:320 Псковская областная филармония проводит ярмарку абонементов на свои концерты 03.10.2025, 17:300 В Псковской области прививки от гриппа сделали уже более 105 тысяч человек 03.10.2025, 17:200 Псковский музей побывал в гостях у пенсионеров из социального городка
03.10.2025, 17:150 Завершился ремонт пешеходного моста через реку Великую в Опочке 03.10.2025, 17:120 Псковичи сообщают об отсутствии отопления в некоторых многоквартирных домах 03.10.2025, 17:100 «Хайпожоры»: «Зосима» сломался, новости Max и что говорят о старте отопительного сезона. ВИДЕО 03.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 3 октября
03.10.2025, 16:500 Семерых детей покусали клещи за прошлую неделю в Псковской области 03.10.2025, 16:500 Суд арестовал водителя, сбившего ребенка в Пскове 03.10.2025, 16:480 Псковские атлеты посоветовали спорт без изнурений для поддержания здоровья 03.10.2025, 16:440 «Локализация такси»: вперед к гужевым повозкам
03.10.2025, 16:380 Чемпионка Европы и РФ провела мастер-класс по художественной гимнастике в Великих Луках 03.10.2025, 16:300 Виктор Антонов: Парламент требует расходов 03.10.2025, 16:280 Cпорт как основа крепкой семьи: псковские атлеты рассказали историю любви 03.10.2025, 16:200 ВТБ: Рынок автокредитов в сентябре вырос на 17%
03.10.2025, 16:100 Суд в Великих Луках защитил мать ребенка-инвалида от выселения за долги по ЖКУ 03.10.2025, 16:000 Вопросы международного сотрудничества стали темой встречи депутатов Северо-Запада в Мурманске 03.10.2025, 15:500 Ограничение движения введут на улицах Вокзальной и Советской в Пскове 03.10.2025, 15:482 Десятого ребенка родила псковичка в сентябре
03.10.2025, 15:401 Николай Козловский: Учитель – не просто профессия, это призвание 03.10.2025, 15:390 Эксперты определили самого технологичного оператора связи в Псковской области 03.10.2025, 15:380 Новые книги из «Михайловского» пополнили фонды библиотеки имени Курбатова 03.10.2025, 15:250 Останки 43 воинов Красной Армии подняли поисковики в Новоржевском округе
03.10.2025, 15:150 Спортивный путь без тренера: псковский рекордсмен поделилился своей историей 03.10.2025, 15:120 Псковские дружинники отыскали заблудившегося в лесу мужчину 03.10.2025, 15:020 Надежду Прокофьеву рекомендовали на пост зампреда Псковского городского суда 03.10.2025, 15:000 При пожарах в Псковской области за девять месяцев погиб 51 человек
03.10.2025, 14:570 Жители региона могут проголосовать за попадание псковички в топ-20 конкурса «Мисс Россия» 03.10.2025, 14:500 От русской литературы до хинди: как в псковской библиотеке встречали студентов из Индии 03.10.2025, 14:450 Завод «Титан-Полимер» выпустил 4000-й маточный рулон БОПЭТ пленки 03.10.2025, 14:400 «Капельки радости»: псковичей приглашают на выставку авторской керамики
03.10.2025, 14:400 Псковичку осудили на 10 лет колонии за распространение наркотиков и хранение боеприпасов 03.10.2025, 14:300 Настольная игра «Формула выбора» поступит в школы Псковской области 03.10.2025, 14:200 Представлены судьи второго Кубка Федерации джампинг-фитнеса Псковской области 03.10.2025, 14:100 Осталось 10 дней до старта федеральной программы «СВОй бизнес» в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru