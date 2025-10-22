ОЭЗ «Моглино»: цифры и факты

22 октября управляющая компания особой экономической зоны «Моглино» отмечает 13 лет своей деятельности. Новое руководство ОЭЗ делает все возможное для того, чтобы «Моглино» стало точкой роста для экономики Псковской области. В связи с этим Псковская Лента Новостей решила выяснить, как реализуется крупнейший инвестиционный проект региона, который неоднократно оказывался в центре внимания псковичей. В начале 2010-х - когда только планировалось ее создание, затем по мере ее развития и появления первых резидентов, а также в другие периоды, не всегда простые для развития бизнеса. Чего удалось достичь ОЭЗ «Моглино» за эти годы?
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» - это площадка, наделенная специальным юридическим статусом и предоставляющая резидентам налоговые льготы и помощь для развития промышленных предприятий.
ОЭЗ была создана постановлением правительства Российской Федерации в июле 2012 года. В октябре появилась управляющая компания АО «ОЭЗ ППТ «Моглино». И уже в конце 2012 года на площадке началось строительство газопровода и другой инфраструктуры для будущих предприятий резидентов, первые из которых появились уже спустя один-два года.
Сегодня особая экономическая зона «Моглино» впечатляет своими размерами: ее территория занимает площадь почти 300 гектаров. Часть занимают резиденты, другая часть - необходимая инфраструктура для них: дорожная сеть, очистные сооружения, электростанция. Компания-инвестор может приходить на площадку и максимально быстро осуществлять реализацию своих инвестиционных проектов. Все точки подключения к инженерным сетям находятся на границах земельного участка, все участки примыкают к дороге. Сама площадка спроектирована таким образом, чтобы на ее территории было возможно размещение производств различных классов опасности.
Привлекателен и особый льготный режим: в течение первых пяти лет для инвесторов действует нулевая ставка налога на прибыль, которая в следующие пять лет повышается до 5% и в дальнейшем увеличивается до 13,5%. В течение 10 лет резидентов освобождают от уплаты налога на имущество и транспортного налога.
На сегодня резидентами «Моглино» является 14 компаний, семь из них уже работают и производят продукцию, востребованную на российском рынке и за рубежом.
Первыми на площадку вышли завод по производству лакокрасочных материалов «Нор-Маали» и пищевое предприятие «Сибирский гостинец» (ПАО «Айс Стим Рус»). Среди резидентов также - компания «Евробит», специализирующаяся на производстве продуктов для строительства и ремонта дорожных покрытий, «Синтез Технолоджи» - одна из ведущих компаний по производству лабораторных алмазов и бриллиантов и ООО «СКРИНИНГ-М», производящая медицинские диагностические экспресс-тесты.
В ОЭЗ «Моглино» разместилось и предприятие по производству промышленных и медицинских газов «Елме Мессер Рус». В 2022 году компания запустила на площадке новый высокотехнологичный завод по производству кислорода, азота и аргона. Продукция предприятия востребована в разных отраслях, в том числе, и в космической.
Важным событием в жизни ОЭЗ является появление ее якорного резидента - Псковского завода «Титан-Полимер». Это высокоинтегрированный промышленный комплекс по производству ПЭТФ гранул и БОПЭТ пленок, позволяющий производить широкий диапазон продукции импортозамещения. На предприятии установлено высокотехнологичное оборудование от мировых лидеров отрасли.
БОПЭТ-плёнки - это основа для производства защитных, теплосберегающих, антивандальных и цветных пленок. ПЭТФ-гранулы и производные из них применяются в сельском хозяйстве и строительстве, в пищевой индустрии, в рекламной сфере, в электронике. Из ПЭТФ также изготавливают полиэстеровое волокно, которое применяется для изготовления одежды и нетканых материалов.
Большое внимание в ОЭЗ уделяется вопросам безопасности, в том числе, и экологической. Строительство завода «Титан-Полимер» началось только после прохождения санитарной и промышленной экспертиз безопасности по государственной программе.
Особая экономическая зона «Моглино» продолжает развивать инфраструктуру и привлекать новых резидентов. В стадии проектирования или строительства находятся проекты еще нескольких резидентов, а, значит, уже можно готовить о том, что на площадке в обозримом будущем появятся предприятия по выпуску медицинских изделий и переработке специй, рапсовый завод и даже производство электробусов.
В целом, в развитие производства на территории «Моглино» инвесторы вложили уже более 22 миллиардов рублей. Но не менее важно и создание новых рабочих мест для жителей региона. Несмотря на то, что большинство предприятий - высокотехнологичные, для обеспечения их деятельности требуются квалифицированные специалисты. На сегодня в технопарке трудится более 650 сотрудников.
В настоящее время управляющая компания ОЭЗ «Моглино» проводит работу еще с пятью потенциальными инвесторами. В октябре этого года экспертный совет ОЭЗ «Моглино» принял решение о поддержке двух инвестиционных проектов: по созданию комплекса сжиженного природного газа и по производству базальтовых теплоизоляционных плит. Планируемый объем инвестиций в первый проект превысит 2,8 миллиарда рублей, будет создано 35 новых рабочих мест. Ожидаемый срок запуска с выходом на полную производственную мощность - 2028 год. Объем инвестиций по второму проекту – более 2,9 миллиарда рублей. Планируется создать 120 рабочих мест и запустить производство к концу 2027 года.