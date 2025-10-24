Экономика

Соглашение о внедрении Стандарта общественного капитала бизнеса подписали в Пскове

Соглашение о внедрении и развитии Стандарта общественного капитала бизнеса 24 октября подписали депутат Госдумы от Псковской области, секретарь отделения партии «Единая Россия», куратор Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России, руководитель Псковского регионального отделения РСПП Александр Козловский и заместитель генерального директора АНО «Общественный капитал» Екатерина Копаева. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

Соглашение подписали в Пскове в рамках «Инвестиционного форума гостеприимства».

Смотрите также Инвестиционный форум гостеприимства стартовал в Пскове

Соглашение заключили между региональными отделениями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), СоюзМаша и организацией «Общественный капитал». Этот документ открывает новые возможности для Псковской области по внедрению национального стандарта, разработанного по поручению президента Владимира Путина, пояснил Александр Козловский.

«Стандарт – новая система оценки вклада компаний в развитие территории и качество жизни людей. Он помогает бизнесу работать более открыто, укреплять репутацию, получать поддержку от государства и привлекать инвестиции. Он делает социальную ответственность не дополнительной опцией, а конкурентным преимуществом. На сегодняшний день уже пять предприятий Псковской области проходят оценку в рамках стандарта», - рассказал Александр Козловский и добавил, что псковские отделения РСПП и СоюзМаша готовы сопровождать предприятия на всех этапах внедрения стандарта.

«Наша цель – чтобы компании региона стали лидерами по уровню социальной ответственности и устойчивости», - заключил депутат.