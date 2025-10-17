Псковcкая обл.
Туризм

Инвестиционный форум гостеприимства стартовал в Пскове

24.10.2025 11:20|ПсковКомментариев: 0

Инвестиционный форум гостеприимства Псковской области стартовал на площадке правительства региона сегодня, 24 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Основной целью форума является организация площадки для открытого диалога между органами исполнительной власти, федеральными туристическими профильными сообществами и потенциальными инвесторами сферы гостеприимства. В ходе диалога участники обсудят перспективы развития туризма, инвестиционную привлекательность сферы гостеприимства и конкретные инвестиционные площадки Псковской области.

С приветственным словом перед участниками выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Такое мероприятие мы проводим впервые. Форум объединяет региональных и федеральных инвесторов, экспертов. И наша цель — обменяться опытом, презентовать вам инвестиционный потенциал региона, вдохновить на дальнейшую реализацию своих проектов и создание в Псковской области новых интересных локаций. Псковская земля в этом плане действительно уникальная территория. Здесь расположены более четырех тысяч памятников истории культуры, от храмов, которые были построены еще в домонгольские времена, до усадеб 19 века и уже современных мемориальных комплексов. При поддержке нашего президента мы многое делаем, чтобы это богатство сохранить и содержать в надлежащем состоянии», — обратился к присутствующим губернатор.

Отдельное внимание уделяется блоку реализации инвестиционных проектов посредством приспособления объектов культурного наследия для современного использования.

В рамках форума будет презентован каталог инвестиционных лотов «Объекты культурного наследия Псковской области», разработанный Фондом инвестиционного развития Псковской области совместно с Министерством культурного наследия Псковской области.

«Только в прошлом году по линии АНО "Возрождение" было выделено 800 миллионов рублей. В этом году мы выделили еще 800 миллионов. Предлагаю вам использовать это как точку роста для своего бизнеса. Мы подготовили ряд исторических объектов для передачи инвесторам, которые можно привести в порядок и использовать под современные задачи и запросы. Там можно открыть гостиницы, рестораны, современные культурные пространства. Для этого мы выпустили каталог инвестиционных лотов, который будет вам сегодня представлен», — отметил Михаил Ведерников.

Участниками форума стали более 150 человек из представителей органов исполнительной власти, федеральных туристических профильных сообществ, институтов поддержки, предприятий туристической отрасли, деловых объединений и потенциальных инвесторов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 122 человека
Лента новостей
