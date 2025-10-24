Псковский бренд победил в национальной премии «Лучший промышленный дизайн России»

Бренд профессиональной косметики для салонов красоты и барбершопов White Cosmetics парфюмерно-косметического производства «Айрон Барбер» города Пскова стал победителем национальной премии «Лучший промышленный дизайн России», учреждённой Минпромторгом России и правительством Москвы, сообщили Псковской Ленте Новостей представители компании.
Фото: design-prom.ru
Премия — главный конкурс страны, который отмечает дизайнеров и производителей, создающих современные и оригинальные продукты. В 2025 году на участие было подано более 500 работ в трёх номинациях: «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Народный выбор».
White Cosmetics прошёл все этапы отбора — от экспертной оценки заявки и народного голосования до финального решения жюри.
Как рассказали представители, бренд активно развивает экспортное направление, укрепляя позиции не только на российском рынке, но и в странах СНГ и ближнего зарубежья.
Ранее псковский предприниматель Владимир Харитонов вошел в число 200 лучших молодых промышленников страны.