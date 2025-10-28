Экономика

Подорожание товаров неизбежно: Юрий Сорокин прокомментировал повышение НДС

Планируемое повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на 2% неминуемо приведет к подорожанию товаров для конечного потребителя. С таким прямым прогнозом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Собственной персоной» выступил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд «Nordman») Юрий Сорокин. В своем комментарии он объяснил, почему бизнес будет вынужден переложить возросшую налоговую нагрузку на покупателей.

«Что касается потребителей, товар подорожает на два процента, это немного. Я понимаю, что для каждого человека это ощущается по-разному. Тем не менее мы понимаем, в каких условиях живем и для чего это нужно. Поэтому придется понять и принять, что будет подорожание, но незначительное», — пояснил бизнесмен.

Ключевой тезис директора «Псков-Полимера» заключается в удивительной способности общества адаптироваться к изменению экономических условий, в том числе и к негативным:

«Через два, три, четыре месяца мы все привыкаем к изменениям. Слава Богу, что человек привыкает ко всему и к плохому тоже».

Юрий Сорокин также выразил уверенность, что со временем произойдет компенсация через рост заработных плат, что сделает ситуацию безболезненной.