«Дневной дозор»: Чем грозит увеличение НДС?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Чем грозит увеличение НДС?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость в России вырастет с 20% до 22%.

1 триллион 300 миллиардов рублей, которые планируется получить за счет увеличения налогов - сравнимы с годовыми расходами на образование, и для государства это весомый аргумент. Очевидно, что в условиях расходов на СВО и давления бесчисленных санкций федеральный бюджет испытывает сложности, и правительство ищет новые способы его пополнения, включая непопулярные меры.

А популярным такое решение назвать сложно, рост цен в начале года неминуем. Базовые товары – продукты, одежда, бытовая химия – подорожают быстрее других: там меньше возможностей скрыть налог. В конкурентных сферах часть издержек придется взять на себя компаниям, но потребитель все равно почувствует разницу. Массового шока не будет – скорее продолжение привычного сценария «становится чуть дороже каждый год». Экономический смысл решения понятен: государство снижает зависимость от заимствований, укрепляет доходную часть бюджета и пытается сбить инфляционные ожидания. Если удастся удержать рост цен в прогнозных рамках, у ЦБ появится пространство для мягкого снижения ставки, а значит – для оживления кредитования и инвестиций. Это обмен: дороже сегодня, но устойчивее завтра.

Для России это не первый опыт. В 2019 году ставка поднялась с 18% до 20% – скачок цен тогда оказался болезненным, но через год рынок привык. В 1990-е история была другой: налоговое давление подталкивало бизнес в тень, что может произойти и после нового увеличения НДС.

Чем грозит рост НДС? Как увеличение отразится на бизнесе и на гражданах? Выдержит ли повышение малый бизнес? Не уйдет ли малый и средний бизнес снова в тень? Все эти вопросы мы зададим нашим собеседникам в программе «Дневной дозор».

На мировом фоне Россия с 22% налога на добавленную стоимость может превзойти налоговую нагрузку во многих крупных европейских странах с развитой экономикой. Вот и директор холдинга NPN Игорь Савицкий считает, что налоговая система в России весьма жесткая, а налоги у нас выше, чем в США, в Китае и некоторых странах Евросоюза. Бизнесмен напомнил, что в России помимо НДС - огромное множество налогов, прямых и косвенных. Поэтому в очередной раз ради пополнения бюджета залезать в карман к гражданам и бизнесу, на его взгляд, не лучшее решение. Игорь Савицкий считает, что от сокращения количества чиновников пользы для бюджета будет больше.

«По большому счету ничего хорошего в этом нет. Нет понимания, что бесконечно повышать налоги нельзя. У нас налоги на доход граждан повысили, НДС повышают, еще куча косвенных налогов. Это налоги, которые тоже повышают стоимость любого производства, любого товара: это "Меркурий", "Честный знак", система ЕГАИС, система "Платон". Все эти вещи требуют весьма больших вложений со стороны бизнеса, и все это в конечном итоге входит в стоимость товара. За всё, в итоге, заплатит потребитель. Почему? Потому что предприниматели эмитентом денег не являются. Да, еще у нас есть другой налог, так называемая учетная ставка Центробанка. То есть, кредит вы можете получить под 20-25% годовых. При отсутствии финансовой инфляции это тоже налог, и налог очень существенный. Я думаю, ничего не рухнет от этих двух процентов после Нового года, но заниматься бизнесом, выпускать товары будет все труднее и дороже. И в конечном итоге это все ляжет на плечи нашего уважаемого народа, то есть потребителя. Ничего хорошего в этом я не вижу. Налоговая система в России весьма жесткая. Налоги у нас выше, чем в США, в Китае, в странах Евросоюза. Как мы будем развиваться, как мы будем показывать темпы роста, я не сильно понимаю. Ничего хорошего я в этом не вижу. Это плохая инициатива. Понимаете, чтобы были деньги в казне, надо начинать сначала с экономии, надо их экономить. Вот у нас есть такая великая тема - наши уважаемые чиновники и служащие. Их у нас великое множество, и стране точно столько чиновников не надо. Сократить процентов на 50 их можно. И это была бы существенная прибавка к бюджету. А то сами ничего не экономят, а с тех, кто занимается реальным производством, снимают последнюю шкуру. Это неправильно. Это ни к чему хорошему не приведет».

Представитель промышленной столицы региона — генеральный директор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк напомнил, что с начала следующего года нас ожидает не только повышение НДС, но и существенные изменения в упрощённой системе налогообложения, что окажет негативное влияние как на крупные предприятия, так и на малый бизнес. По словам Юрия Власюка, конечных потребителей товаров и услуг этих предприятий после Нового года ждет неприятный «подарок» в виде повышения цен.

«В любом случае повышение ждет, там же не только НДС будет влиять. Там же и по УСН (упрощённой системе налогообложения - ред.) будут слишком жесткие изменения, с 60 миллионов до 10 уменьшится. Поэтому те, кто раньше был мелкий бизнес, вынуждены тоже на НДС выходить, они будут перескакивать эту градацию в десять миллионов. Ну и в целом, я тоже общаюсь с руководителями предприятий, естественно, это негативно отразится, во-первых, на контрактах, которые были подписаны в этом году, где цены зафиксированы на аванс, внесены деньги на оборудование Уже расходы будут больше. Естественно, это отразится на увеличении себестоимости для производителей, а производитель что в свою очередь должен будет делать? Он должен будет включать в стоимость так или иначе, по-другому никак, а никто лишние затраты не хочет нести, поэтому будут вкладывать ее в стоимость своей продукции. Поэтому мы в любом случае увидим увеличение цены, может, оно будет не такое значительное, но увеличение цены мы с Нового года однозначно все увидим. Как мы покупаем какую-то продукцию, мы с Нового года уже увидим увеличение цены. Так и сам потребитель конечной продукции тоже увидит это повышение. Там и МРОТ растет, и отчисления растут. Мы еще не считали экономику по следующему году, на сколько процентов нам придется увеличивать в среднем стоимость своей продукции с начала года, но, однозначно, это увеличение будет, к нему все готовятся».

Еще один известный в регионе бизнесмен Дмитрий Матвеев, генеральный директор группы компаний «Кабош», одного из крупнейших в Псковской области производителей молочной продукции, убежден, что любое повышение налогов, в первую очередь, отражается на стоимости продукции и кошельках потребителей. По его словам, еще три года назад, когда многие производители радовались тому, что цена на молочную продукцию растет, было понятно, что это закончится быстро и плохо. Сейчас, по мнению бизнесмена, этот момент настал.

«Для того, чтобы сделать молочную продукцию, мы закупаем корма, ингредиенты, закваски и так далее. А это все идет с НДС 20%. Он поднимется на два процента. Соответственно, минимально на два процента повысится стоимость товаров. Это если говорить про потребителей. Как это отразится на производителях? Естественно, у производителей будет спад в продажах, потому что цены не могут бесконечно расти. Сейчас мы видим спад, снижение спроса на молочную продукцию от 5 до 15% процентов, в зависимости от категорий. И поэтому на производителе это отразится как? Себестоимость будет расти, доходы будут падать, расходы будут расти. Что он будет делать? Он будет пытаться больше зарабатывать, чтобы покрывать свои издержки, поэтому главный отрицательный "бенефициар" — это покупатель».

И средний бизнес тоже не в восторге от роста налоговой нагрузки. Как сообщил экс-председатель регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников, малый бизнес в большей степени работает по упрощенной системе налогообложения, поэтому его больше беспокоит не повышение НДС с 20 до 22%, а снижение порога доходов малого бизнеса, при которых он освобождается от уплаты НДС. С 2025 года в рамках налоговой реформы организации и индивидуальные предприниматели на «упрощенке» были признаны плательщиками НДС. Однако бизнес, доходы которого не превышают 60 млн рублей в год, автоматически освобождают от уплаты налога. Планируется этот порог снизить до 10 млн. По словам Валерия Лесникова, в таких условиях не весь малый бизнес сможет удержаться на плаву.

«Эта проблема малый бизнес беспокоит. На потребителя лягут эти цены. В большей степени движение порога для оплаты невозвратного НДС малый бизнес беспокоит, если оно произойдет. Порядка 800 тысяч предприятий малого бизнеса затронет этот вопрос, люди будут дополнительные пять-семь процентов платить, а это в большей степени невозможно отыграть через увеличение стоимости товара и услуг для малого бизнеса. Поэтому, естественно, какие-то предприятия не выдержат конкуренции и закроются, а это большое количество рабочих мест».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов сообщил, что граждан нашей страны в 2026 году ждет не только повышение НДС, но и ряд других изменений, на фоне которых повышение налога на добавленную стоимость на 2% покажется «цветочками». Поэтому Владимир Зубов посоветовал псковичам готовиться затягивать пояса и привыкать к экономии уже сейчас.

«Это не единственное изменение, которое грозит бизнесу в 2026 году. Уже нам известен ряд других изменений: по уменьшению планки на доходы по упрощенной системе налогообложения и отказ от патента для розничной, стационарной торговли и для транспортных услуг, а также многое другое. Этот налог является основным для бюджета нашего государства. Причины понятны, об этом при принятии бюджета на 2026, 2027 и 2028 годы сказано совершенно прозрачно и четко. В данном случае это ведет только к одному, что цены практически на всё без исключения повысятся, за исключением специальных необходимых средств, на которые и остается налог НДС в размере десяти процентов. Это, по мнению экспертов-экономистов, приведет к такому денежному кому при цепочке перепродаж, который в конечном итоге может привести к увеличению цен на гораздо более значительную величину, нежели чем те два процента, на которые увеличится НДС в 2026 году».

Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в росте налогов, как прямых, так и косвенных - не находит плюсов ни для бизнеса, ни для потребителя. По его прогнозам, повышение цен на товары и услуги можно ожидать уже к концу текущего года, оно также будет сопровождаться и ростом инфляции.

«Произойдет подорожание. Частично, конечно, оно может произойти уже в этом году в условиях ожидания. Потому что сразу взять, условно говоря, с первого января и повысить все на два процента в соответствии с ростом НДС, наверное, это будет не самый удачный вариант. Поэтому переложится часть этого ожидаемого роста НДС в четвертом квартале этого года: условно говоря, процент в этом году и процент после Нового года. В совокупности это отразится на дополнительном росте инфляции до двух процентов просто потому, что НДС - косвенный налог, и он отражен практически во всех товарах и услугах, за исключением тех льготных, которых это не касается, то есть десять процентов там было и останется по некоторым видам лекарств, еды и так далее. А для бизнеса в целом это не есть хорошо, потому что он формально плательщик НДС, но вместе с тем бизнес переложит поднятие цены на потребителя. На инфляции это в краткосрочной перспективе скажется в том, что она будет в большей степени разгоняться, можно ожидать чуть больше инфляцию в этом году, чем, может быть, ожидалось, и чуть больше в первом квартале следующего года, чем ожидалось. Как уже высказывались наши монетарные и финансовые власти, как ни странно, это может в долгосрок даже сдержать рост инфляции, но суть просто в том, что товары и услуги станут немножко менее доступными, и это может несколько поумерить спрос со стороны потребителя, но вместе с тем, если по-прежнему у нас будет сохраняться гонка зарплат в условиях острого кадрового голода, в первую очередь в мегаполисах, где практически отсутствует безработица, то рост номинальных зарплат будет продолжаться, и на снижении потребительского спроса подросшие цены не особо скажутся».

Сегодня наши собеседники проявили редкое для «Дневного дозора» единодушие. Практически все они сошлись во мнении, что повышение НДС в 2026 году на 2% будет болезненным и для предпринимателей, и для граждан. Бизнесу придется туго, связанный с увеличением налога рост цен очевидно приведет к снижению спроса на товары и услуги, потребители вынуждены будут отдавать предпочтение либо самым дешевым предложениям на рынке, либо вообще отказываться от ряда привычных покупок ради экономии своего бюджета.

Конечно, для государственного бюджета увеличение прямых и косвенных налогов, сборов, штрафов — это самый простой путь. Но стратегия «люди новая нефть» не может работать бесконечно, ведь резервы для сокращения стандартов потребления скоро закончатся. Вопрос лишь в том, сколько таких шагов россияне готовы пройти, прежде чем привычка «жить скромнее» и «затягивать пояса» перестанет работать как фактор устойчивости экономики и общества.

Поэтому власти стоило бы продумать и другие стратегии сохранения сбалансированности бюджета, отличающиеся от бесконечного залезания в карман к гражданам. В этом смысле предложение Игоря Савицкого о сокращении числа чиновников выглядит привлекательным. Тут тебе и существенная экономия, и пополнение рынка труда, и социальное одобрение, сплошной Win-Win.

Александра Братчикова