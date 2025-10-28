Экономика

Стандарт общественного капитала внедрят в Псковской области

Псковская область заключила соглашение о совместном продвижении и внедрении стандарта общественного капитала с целью развития социальной ответственности компаний и вовлечения их в реализацию национальных целей страны. Документ подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«АНО "Общественный капитал“ активно взаимодействует с бизнес-сообществом Псковской области, участвует в совместных проектах и инициативах, направленных на развитие региона. Организация выступила партнером нашего инвестиционного форума гостеприимства, эксперты приняли участие в форуме промышленности в качестве спикеров и провели целую серию семинаров для крупнейших компаний региона. Псковская область последовательно поддерживает и создает условия для ответственного бизнеса, который вносит вклад в устойчивый рост экономики региона и страны. Уверен, что внедрение стандарта будет способствовать развитию деловой среды и позволит объединить усилия региональных властей и предпринимателей при реализации национальных проектов, в достижении целей развития, поставленных нашим президентом», — отметил глава региона.

С 2025 года АНО «Общественный капитал» проводит работу с бизнесом Псковской области в целях признания и стимулирования их вклада в долгосрочное общественное благосостояние и социально-экономическое развитие региона и страны в целом с учетом интересов общества и государства.

«Мы уже сотрудничаем с псковскими отделениями таких общественных организаций как "Деловая Россия“, Российский союз промышленников и предпринимателей, Союз машиностроителей и Торгово-промышленная палата. На прошлой неделе мы провели семинар для представителей крупных региональных компаний, на котором рассказали о значении Стандарта для государства, общества и бизнеса. Для нас крайне важно, чтобы бизнес получал достоверную информацию и оперативные ответы на все возникающие вопросы. Эту работу, проводимую совместно с деловыми объединениями и правительством Псковской области, будем вести на регулярной основе», — сказала Асият Багатырова и выразила благодарность губернатору за поддержку и содействие в реализации важной государственной инициативы.

Участие в оценке по стандарту общественного капитала призвано стимулировать компании улучшать условия труда, принимать на работу специалистов, воспитывающих детей дошкольного возраста, участвовать в социальных и экологических проектах, способствовать формированию благоприятной среды для жизни в регионах присутствия и многому другому.

Стандарт общественного капитала включает 95 показателей, которые позволяют оценить вклад компании в достижение национальных целей России. Для удобства бизнеса предусмотрены разные варианты отчетности: крупные компании оцениваются по минимальному набору из 45 критериев, а малые и средние предприятия — по 23 показателям.

Организации, соответствующие стандарту, получат приоритетное право на федеральные и региональные меры поддержки.