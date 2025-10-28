Экономика

Российский рынок акций растет вместе с курсом рубля

Российский рынок акций демонстрирует устойчивый рост, как и курс рубля к юаню днем понедельника, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.48 по московскому времени подскакивает на 1,32% относительно предыдущего закрытия, до 2 566,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях — на 2,31%, до 1 057,49 пункта. Курс юаня расчетами «завтра» в то же время снижается на 11 копеек – до 11,19 рубля.

В лидерах роста стоимости — акции «Русснефти» (+4,83%), «Соллерса» (+4,45%), «Татнефти» (+2,42%), ПИКа (+2,42%) и «Московского кредитного банка» (+2,29%).Дешевеют из расчета основного индекса Мосбиржи лишь привилегированные акции «Ленэнерго» — на 0,08%.

«В группе "голубых фишек" наиболее заметный рост демонстрируют акции нефтяных компаний. Катализатором такой динамики послужило решение стран ОПЕК+. Согласно достигнутым договорённостям, с декабря текущего года будет осуществлено увеличение квоты на нефтедобычу на 137 тысяч баррелей в сутки. При этом котировки на нефть не продемонстрировали значимой реакции», — комментирует Валерия Попова из ИК «Риком-траст».

Так, январский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,45% относительно предыдущего закрытия, до 64,48 доллара за баррель, пишет «Прайм».

«Дополнительным позитивным фактором для текущего торгового дня стали заявления президента США Дональда Трампа. В своем выступлении он выразил мнение о возможности скорого урегулирования украинского конфликта, аргументируя это заинтересованностью России в развитии торговых отношений с Соединенными Штатами», — добавила Валерия Попова. К завершению основной торговой сессии индекс Мосбиржи закрепится в диапазоне 2 665 — 2 675 пунктов, ожидает она.

Что же касается валютного рынка, то в ноябре, как правило, не проходят заседания центральных банков (или проходят очень редко), поэтому ориентиров, как позитивных, так и негативных, для национальных валют от центральных банков в ноябре текущего года не будет, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.