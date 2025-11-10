Экономика

Доступные авиабилеты в Пскове держатся на господдержке — эксперт «Деловой России»

Действующее авиасообщение со столицей стало важным подспорьем для экономики Псковской области, однако его устойчивость напрямую зависит от государственных субсидий. Такое мнение высказал член Совета Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Николай Солпековский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница».

Эксперт отметил многогранный положительный эффект от работы аэропорта «Княгиня Ольга». По его словам, регулярные рейсы в Москву хоть и не являются главным фактором для инвестора, все же обращают на себя внимание. Главными же достижениями он назвал импульс для развития туризма и новые возможности для местного бизнеса.

«Развитие авиасообщения в Пскове дало толчок для развития туризма в первую очередь, а также стало большим подспорьем для местного бизнеса. Проще стало привлекать специалистов для реализации проектов в регионе, и самому бизнесу позволило успешнее участвовать в федеральных проектах за пределами региона, что не могло не сказаться на налоговых отчислениях в местный бюджет», — заявил Николай Солпековский.

Гость студии также подчеркнул, что действующий аэропорт предоставляет региону возможности для «поэтапного экономического развития». Вместе с тем он обратил внимание на ключевой фактор, обеспечивающий текущую доступность перелетов: «Не стоит забывать, что авиасообщение субсидируется в данный момент, благодаря чему стоимость остается доступной и привлекательной».

В заключение Николай Солпековский предупредил, что изменение ценовой политики или отмена господдержки могут иметь серьезные негативные последствия.