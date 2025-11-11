Общество

Артем Тарасов назвал главную проблему псковского аэропорта «Княгиня Ольга»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница» генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов рассказал о ключевых трудностях воздушной гавани и планах по их решению.

Главной проблемой руководитель назвал крайне изношенную инфраструктуру, которая не модернизировалась с 1975 года: «У нас проблема одна глобальная — это проблема очень старой инфраструктуры, которая с 1975 года не поддерживалась. И сейчас это дело пытается модернизироваться каким-то образом».

В настоящее время в аэропорту уже ведутся работы: строится новый терминал прилета, к которому планируют пристроить зал официальных лиц и делегаций. Это связано с большим количеством визитов высокопоставленных гостей, включая министров и другие первые лица государства. После завершения этого этапа начнется модернизация существующего старого терминала, которую надеются закончить в следующем году.

Еще одной серьезной трудностью являются «плоскостные сооружения» — перрон и рулежные дорожки. Из всех стоянок в хорошем состоянии лишь четыре, но и их хватает для работы.

«Бывает, что у нас с завидной периодичностью прилетают три судна сразу. Мы их размещаем и обслуживаем, задержек пока нет», — отметил гендиректор.

Артем Тарасов признал, что нынешний пассажиропоток создает нагрузку на терминал: «300 человек — это много для нашего терминала. Он физически их не может вместить, но мы выходим из положения, поэтому жалоб нет никаких, все работает».

Что касается масштабной модернизации в рамках госпрограммы, то изначально она запланирована на 2028-2030 годы. Финансирование будет осуществляться по принципу государственно-частного партнерства с участием государства, Псковской области и холдинга (ООО «Новапорт холдинг» - ред.). Однако Артем Тарасов сообщил, что руководство аэропорта намерено добиться переноса сроков на более ранний период — 2026-2027 годы, как только будет получено положительное заключение по проекту.

Таким образом, аэропорт «Княгиня Ольга» находится в начале сложного, но необходимого пути полного обновления, от которого зависит его будущее развитие.