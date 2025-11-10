Экономика

Начинается видеотрансляция пресс-конференции о поддержке псковских фермеров

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, которая стартует на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Мы продолжаем серию пресс-конференций, посвященных поддержке фермеров.

В 2021 году в Псковской области был создан Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. Как известно, комитет по сельскому хозяйству (сейчас — министерство) всегда открыт для псковских аграриев, туда можно обращаться по любым вопросам. Но для поддержки фермерства и сельхозкооперации создали отдельную структуру. Почему? Чем занимается организация? С какими вопросами чаще всего обращаются фермеры в центр? Какие меры поддержки оказываются фермерским хозяйствам в условиях непростого в плане погодных условий года? Можно ли «выучиться» на фермера? Как центр помогает в продвижении фермерской продукции?

Об этом мы сегодня поговорим с директором Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Полиной Золиной.