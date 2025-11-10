Экономика

Псковичам рассказали о критически важных вещах для фермеров на старте

Какая форма поддержки является самой востребованной и критически важной для фермеров на старте, рассказала директор Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Полина Золина на пресс-конференции в пресс-центре радио «ПЛН FM» и Псковской Ленты Новостей.

Полина Золина отметила, что на начальном этапе, в первую очередь, важна информационная помощь: «На мой взгляд, кроме финансовой поддержки, а без финансов никак, в любом случае главное — именно информация. Нужно какие-то начальные знания получить для этого».

Гостья студии подчеркнула, что многие молодые предприниматели не имеют достаточного опыта в сельском хозяйстве и не понимают, как развивать свой бизнес: «Очень часто люди, особенно молодежь, которая не прошла школу, например, сбора картошки, как минимум, или помощи какой-то сельскохозяйственной, не очень понимает вообще, куда она идет, к сожалению».

По словам директора Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, понимание основ ведения фермерского хозяйства критически важно для старта. Она пояснила, что финансовая поддержка играет значительную роль, но без базовых знаний о сельском хозяйстве сложно оценить потребности и найти подходящих сотрудников.

Полина Золина отметила, что программы поддержки «Агростартапов» становятся все более доступными и помогают фермерам развиваться, начиная с грантов на стартовые проекты и переходя к более крупным суммам на дальнейшее развитие.