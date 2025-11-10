Экономика

Около тысячи консультаций в год для псковских фермеров проводит центр компетенций

Около тысячи консультаций в год проводит Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. Об этом сообщила директор организации Полина Золина на пресс-конференции, посвященной поддержке псковских аграриев.

Полина Золина напомнила, что в Псковской области Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров был создан в 2021 году. «Такие центры задумывались как инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и акселерация малого и среднего бизнеса». Они существуют во всех регионах Российской Федерации. И представляют собой консультационно-информационные центры для поддержки фермеров и других субъектов малого и среднего предпринимательства по всей нашей стране», - пояснила она.

Директор центра компетенций уточнила, что учредителем организации является министерство сельского хозяйства Псковской области.

«Безусловно, позиция министерства (в прошлом комитета) всегда была открытой, по любым вопросам можно обращаться - это совершенно нормальная практика. Но региональное министерство сельского хозяйства, кроме консультационных и информационных задач, имеет другие задачи. В наше время информации много. И вычленить ту информацию, которая нужна, касающуюся как мероприятий, так и мер поддержки, достаточно сложно. Поэтому было принято решение создать центр, который аккумулирует все эти вопросы», - отметила Полина Золина.

Центр компетенций по многим вопросам взаимодействует как с профильным министерством, так и с министерством по туризму, с центром «Мой бизнес». «Очень много вопросов, которые, касаясь сельского хозяйства, касаются и других сфер. Сейчас очень модная тема - сельский туризм, агротуризм. Поэтому нам и без министерства туризма никак», - добавила она.

Полина Золина также сообщила, что деятельность центра «измеряется в количестве консультаций». «Консультации мы оказываем зарегистрированным субъектам малого и среднего предпринимательства. Но в принципе любой человек, который занимается бизнесом, может прийти и получить консультацию. Фермерских хозяйств как юридических лиц у нас в области зарегистрировано порядка 20. Большинство фермеров — это индивидуальные предприниматели, главы фермерских хозяйств, и ИП с определенным видом деятельности, связанным с сельским хозяйством. Если говорить о цифрах, то мы проводим порядка 1000 консультаций в год и порядка 10 семинаров о грантовой поддержке, об отчетности и т. д. Порядка 200 фермеров взаимодействуют с нами по разным вопросам», - рассказала гостья студии.