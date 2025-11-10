Экономика

Блокировки карт могут участиться на 25% из-за новых мер ЦБ

Число блокировок счетов может вырасти на 25% после того, как ЦБ внесет переводы гражданами на свои счета по СБП в список подозрительных операций. Мера коснется крупных переводов — от 200 тыс. рублей. Такая схема часто используется мошенниками — они убеждают жертв перевести средства «самим себе» в другой банк.

Теперь, если в день такого перевода произойдет еще одна отправка человеку, с которым не было операций более полугода, трансакцию могут заблокировать. Несмотря на возможные неудобства, на практике мера может снизить число успешных хищений по СБП на 10–20%, отмечают эксперты.

Банки начнут считать подозрительными переводы самому себе по Системе быстрых платежей (СБП), число блокировок карт из-за этого может вырасти на 25%, пишут «Известия». Кредитные организации будут учитывать такие трансакции, если в этот же день клиент попытается послать деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов.

Но банки будут проверять на признаки мошенничества только крупные переводы другому человеку по СБП — от 200 тыс. рублей. Важно, что подозрение возникнет лишь в том случае, если перед этим клиент сделал перевод самому себе через систему. То есть проверяться будет не эта транзакция, а следующая — на другой счет физического лица.

«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

На данный момент в список мошеннических признаков входят шесть критериев. Банки обязаны приостанавливать переводы, если деньги идут на счет, ранее связанный с мошенничеством, или на получателя, против которого возбуждено уголовное дело. Также учитываются сведения от операторов связи, например, необычная телефонная активность клиента или резкий рост числа входящих СМС и сообщений перед переводом.

Кроме того, запрещены переводы на счета, внесенные в базу ЦБ как мошеннические, а также при выявлении нетипичных для клиента операций по сумме, частоте, времени или месту. Еще один критерий — использование устройства, ранее применявшегося злоумышленниками и занесенного в базу регулятора.