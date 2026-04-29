«Дневной дозор»: Почему Псковская область — антилидер по розничной торговле?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему Псковская область антилидер по розничной торговле?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Во всем мире розничная торговля — это основа малого и среднего предпринимательства. Та самая «курица», которая несет «золотые яйца», формирует средний класс, основное предпринимательское сообщество. В России на сегодняшний день, к сожалению, не на словах, а на деле — всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса так и не стала приоритетной задачей государства. Власти покровительствуют крупным торговым сетям, а остальных предпринимателей малого и среднего бизнеса воспринимают, зачастую, как дойную корову. В результате розничная торговля в последние годы в основном перешла в руки крупных ретейлеров, которые малый и средний бизнес практически выжили, а некоторых и вовсе погубили.

Еще один немаловажный фактор, который негативно сказывается на развитии розничной торговли, это сильное давление маркетплейсов на оффлайн продавцов. В 2024 году 84% россиян совершали покупки на маркетплейсах — это на 72% больше, чем годом ранее.

В Псковской области, где уровень зарплат - один из самых низких в России, у людей нет ресурсов для того, чтобы часто ходить в магазины. У большинства потребителей попросту не хватает денег на то, чтобы покупать. При отсутствии средств нет ни продаж, ни спроса, а значит, нет и предложения. Ярким примером подобного явления можно считать закрытие розничных магазинов «Великолукского мясокомбината».

Псковская область остается одним из аутсайдеров по динамике розничной торговли. Регион занимает 11-е место с конца списка. Рост розничной торговли составляет всего полпроцента и не покрывает уровень инфляции. Но почему же Псковская область демонстрирует такие низкие показатели по розничной торговле? Какие причины такого явления видят предприниматели нашего региона? Узнаем в программе «Дневной дозор».

Директор предприятия «Псков-Полимер» (бренд Nordman), вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин считает, что проблема малого и среднего бизнеса заключается в давлении маркетплейсов на офлайн-магазины. По мнению опытного бизнесмена, эта масштабная проблема требует государственного регулирования.

«Процесс начался не вчера — он начался год назад, розничная сеть повсеместно сокращается. Крупные торговые центры уже предоставляют свои торговые площади для сдачи в аренду другим арендаторам — в том числе под спортивные сооружения, под спортивные залы. Это происходит, потому что маркетплейсы убивают розничную торговлю, и чтобы бороться с этим, мы практически не видим никаких рычагов. Проходят различные совещания в правительстве, участники которых отмечают, что объемы продаж в офлайн‑магазинах снижаются. Люди выражают свое недовольство: они не знают, чем заниматься, потому что теряют работу. И это уже государственная проблема, поэтому нужно принимать меры по стимулированию розничной торговли — такой, какой она была, возвращать ее на прежний уровень. При этом работу с маркетплейсами необходимо регулировать так, чтобы они конкурировали с офлайн‑торговлей в справедливых условиях. Потому что сейчас эти условия несправедливы. Договоры, которые заключают с маркетплейсами, практически всегда направлены односторонне. Из‑за того, что магазины закрываются, поставщики товаров не могут реализовать продукцию через привычные каналы и вынуждены отдавать ее на маркетплейсы. Так замыкается этот круг: маркетплейсы повышают комиссию за размещенный товар, из‑за чего цена растет — и покупателям товар достается дороже, чем в обычном магазине, где можно прийти и самостоятельно выбрать то, что нужно. Единственное удобство маркетплейсов, которое нравится людям, — возможность прийти в пункт выдачи и получить заказ. В качестве примера можно привести американский Amazon, который также захватил рынок розничной торговли, и поначалу с ним было сложно что‑либо поделать. Однако в США есть государственное регулирование, которое все‑таки устанавливает справедливые правила игры: благодаря ему и розничная сеть существует, и онлайн‑торговля развивается — пусть и не так, как в предыдущие годы. В результате сохраняется определенный баланс, и люди по‑прежнему ходят в обычные магазины».

По оценке президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова, сегодня псковичи тратят деньги только на самое необходимое — на продукты питания, оплату коммунальных услуг и на топливо для передвижения на личном транспорте. Низкая покупательная способность населения является одной из основных причин, по которой, по мнению Владимира Зубова, Псковская область и занимает места в конце списка по динамике розничной торговли. Президент Торгово-промышленной палаты ожидает снижения ключевой ставки и оживления экономики, без этих условий, считает он, надеяться на приток покупателей в оффлайн магазины смысла нет.

«В данном случае упала покупательная способность граждан. Во-первых, наши предприятия промышленного сектора находятся в достаточно сложной ситуации и работают кто три, кто четыре дня — это касается Великих Лук и города Пскова, — поэтому заработной платы люди не получают в полном объеме. Затем идет серьезный кризис неплатежей, в том числе в первую очередь от государственных заказчиков за уже произведенный товар: получается, что товар произвели, налоги заплатили по факту отгрузки, а деньги от заказчиков не получили. Исходя из этого, у предприятий, которые производят данный товар, возникает разрыв поступлений — так называемый кассовый разрыв. Из-за этого им не покрыть его кредитом из-за дороговизны заемных средств: такие деньги будут слишком дорогими. Экономят на персонале, оставляя только тех, кто действительно нужен. И сейчас в основном бизнес, в том числе торговый, видит, что некому покупать в магазинах. Если у людей есть деньги, они еще под достаточно высокий процент несут их на депозиты и там копят, чтобы в будущем сделать какие-то покупки. Не с чего повышать заработные платы — сохранить бы то, что было. Это зеркало всех тех экономических проблем, которые существуют. И они, естественно, еще попали под налоговый пресс — исходя из тех изменений, которые произошли с января этого года. В основном они как раз коснулись тех организаций, которые занимались розничной торговлей».

Директор фабрики «Славянка» Елена Косенкова перечислила те факторы, которые, на ее взгляд, являются причиной «охлаждения» розничной торговли как в стране, так и в регионе. Один из важных — отсутствие качественной продукции легкой промышленности в розничных оффлайн-магазинах.

«Что говорить: СВО — она есть СВО. Хотим мы этого или нет, но она все‑таки влияет. Во‑вторых, санкции, которые были наложены на нас со стороны Европы, Америки и так далее, тоже оставили свой определенный отпечаток на нашу торговлю. Худо‑бедно в нашем городе есть покупатели, которые хотели бы приобрести товар более высокого уровня — качественный, может быть, какой‑то новенький. Но так получилось, что, к сожалению, за многие годы — и в период советской власти, и в постсоветский период — для легкой промышленности практически ничего не делалось: ни новое оборудование не закупалось, ни запчасти не производились. Представьте: даже иголки для швейного оборудования не выпускали! Сырье, которое раньше обеспечивали отечественные текстильные предприятия, теперь отсутствует. Где его покупать? В Средней Азии, Китае, Турции и так далее. И сегодня это сказывается: уровень производства ниже того, что был раньше. Мне кажется, сегодня очень многие уходят с рынка — и одна из серьезных проблем здесь — налоги, которые надо платить. Налоги, сборы, всевозможные косвенные отчисления, о которых порой даже не задумываешься. Приведу небольшой пример: если в прошлом году экосбор составлял 18 000 рублей в год, то сегодня он достиг 580 000 рублей. Как это выдержать? Думаю, это сложно. То есть те налоги и сборы, которые ложатся на предприятия, сегодня больно бьют по бизнесу. Заработная плата у людей, к сожалению, не такая большая, а выбора на нашем рынке практически нет. Всё, что привозится сейчас, стараются закупать подешевле — чтобы хоть немного заработать и упростить себе работу, избегая лишних проблем. Мне кажется, сегодня маркетплейсы, которые появились, оттягивают на себя очень много покупателей. Очень много».

Вот и генеральный директор Псковского мясокомбината Андрей Шукшин проблему сокращения розничной торговли видит не только в «перетягивании одеяла» маркетплейсами с малого и среднего бизнеса.

«Очень многое сдвинулось, наверное, в сторону крупных сетей и крупных игроков — таких как Ozon и Wildberies. Они работают на одном и том же рынке и отбирают долю у традиционной розничной торговли, поэтому предприниматели плачут. Я не думаю, что объем денег у людей уменьшился — падение идет по объему продаж, и мы это отчетливо видим. Например, мы не можем попасть в «Магнит»: в свое время мы оттуда ушли, а теперь пытаемся вернуться — и никак не получается. Область, в лице Романова (Николай Романов, министр сельского хозяйства Псковской области - ред.), вроде бы оказала какое‑то содействие, но уверенности в том, что нас все‑таки запустят, тоже нет. Был диалог, но он так и остался на уровне разговоров. То, что люди переходят на Wildberries, ни для кого не новость. Этот процесс длится уже довольно долго и, похоже, будет продолжаться дальше — а значит, традиционные форматы торговли постепенно будут вытесняться и, возможно, даже вымирать».

Корень зла — в маркетплейсах, из-за них розничная торговля снижает свои показатели, считает директор группы компаний «Центр кровельных и фасадных систем» Денис Иванов. Доминирование онлайн-ретейлеров над малым и средним бизнесом, по его мнению, неизбежно. Он также рассказал о том, затронули ли онлайн-ретейлеры его бизнес.

«Маркетплейсы фактически убивают всю розницу. Процесс идет полным ходом: в торговые центры почти никто не ходит — все, буквально все ушли в цифру. Посмотрите на количество точек выдачи — оно говорит само за себя. В основном розничные магазины и торговые центры держали, как я заметил, люди уже немолодые. Теперь же практически всё переместилось на маркетплейсы — они действительно вытесняют традиционную розницу. Те, кто вовремя это понял, либо уходят на маркетплейсы сами (компании, например), либо рискуют остаться за бортом. Да, выходя на маркетплейс, бизнес теряет часть маржи, но хотя бы остается на рынке. А те, кто не перешел на эту модель, фактически выпадают из оборота. Есть, правда, исключение — специфические товары, которые сложно или нереально продать через маркетплейс. Например, то, что производим мы: реализовать это через такую площадку крайне тяжело. Мы пробовали работать с маркетплейсами, но нам это оказалось неинтересно. Причина — слишком высокая комиссия: она составляет 26%, и это без учета налогов и прочих расходов. При этом мы продаем не настолько маржинальные продукты, чтобы позволить себе такие издержки. Так что, похоже, традиционная розница будет постепенно умирать— тут, увы, никуда не деться».

Закрытие точек розничной торговли наблюдает и экс-председатель регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников, и такое явление он считает не очень хорошей тенденцией. По его оценке, одной из главных причин плачевного состояния розничной торговли является повышение налогов. Покупательная способность населения снизилась, но люди продолжают нести огромные деньги в маркетплейсы — и причиной такого парадокса является не только удобство, но и сниженная цена товаров на популярных площадках за счет ухода от налогов.

«Предприниматели, которые заняты в малом бизнесе, их нельзя до бесконечности нагружать системой налогообложения. Я считаю, что это неправильный подход. Да, государство в сегодняшних внешних условиях понимает: нужны налоги, нужны деньги в бюджет. Но брать их надо не с малого бизнеса. Чем больше розничных услуг в разных видах деятельности — тем лучше чувствуют себя жители, тем более финансово устойчиво они себя ощущают. Нагружать дополнительными налогами, когда у предприятий оборот 10 миллионов, 15 миллионов рублей, — это, на мой взгляд, неправильный ход. Да, государство так решило — вероятно, потому что нефть и газ стали меньше покупать. И подумали: «С розничной торговли можно взять». Но если люди перестают нести деньги в розничную торговлю, этот источник рано или поздно иссякает. С другой стороны, поджимают маркетплейсы, которые очень сильно заменили традиционную розничную торговлю. Поэтому ухудшение экономической ситуации для малого бизнеса в сфере розничной торговли, естественно, подкосит и саму розничную торговлю в регионах на местах. А вы представляете, что творится в районах, в деревнях? Мы подкосили потребительскую кооперацию, подкосили в том числе «Почту России», которая хоть как‑то торговала и доставляла товары до людей. Всё это в совокупности нанесло серьезный удар».

Директор холдинга NPN Игорь Савицкий может привести много примеров давления на малый и средний бизнес. В их числе — недавняя стандартизация внешнего вида вывесок для заведений, которая обернулась дополнительными расходами для предпринимателей. Он назвал и другие причины, которые пагубно сказываются на розничной торговле нашего региона.

«Первая причина — она, вообще‑то, объективная, тут надо всё хорошо понимать. Торговля дело очень тонкое: может быть, один из самых сложных бизнесов. У нас очень небольшой город. Поэтому все накладные расходы очень сильно бьют по ней (торговле), и она становится нерентабельной и невозможной. То есть оборот этих всех несчастных магазинов очень небольшой, и любые накладные расходы по нему просто бьют. Есть «Честный знак», система «Меркурий», которая требует очень больших затрат. Все эти вещи связаны с очень серьезным бумажным оборотом. Он полностью выбивает торговлю в малых городах: небольшому предприятию с небольшим оборотом такие издержки просто не потянуть. Две причины: город у нас не сильно большой, и велики накладные расходы, связанные с этой безумной цифровизацией. Понимаете? И вот тут уже торговля не идет. Дальше — еще очень серьезная проблема. Опять же по «Меркурию», «Честному знаку» мы полностью от рынка, от торговли отрезали фермеров. Фермерство у нас в Псковской области, как и во всей России, просто загибается. Фермер не может физически установить ни систему «Меркурий», ни систему «Честного знака» — он отрезан от торговли. Мало того, что у нас теперь нет на прилавках недорогих качественных продуктов, плюс к этому мы поставили под очень серьезную угрозу продовольственную безопасность России. У нас нет нормальной уличной торговли. Всё время были разговоры про ларьки: портили вид города. Но посмотрите на другие страны: как там организована уличная торговля — она там есть, процветает и кормит очень большую часть населения. В том, что у нас происходит, виноваты мы сами. Есть еще объективные моменты. Системы Ozon, Wildberies — очень полезные, очень хорошие вещи. И такой небольшой город, как наш, охватить пунктами выдачи, конечно, было не такая уж сложная задача. Конечно, интернет‑площадки подрывают торговлю, но они необходимы гражданам — тут от них отказаться, я считаю, нельзя».

По итогу сегодняшней программы наши эксперты и представители бизнес-сообщества делились мнениями о том, почему же наш регион показывает такие плохие показатели по розничной торговле. Причин было озвучено действительно много, среди них и снижение покупательной способности населения, и дорогие кредитные деньги из-за высоких ставок ЦБ, растущие налоги, тяготящие малый и средний бизнес. Но многие эксперты видят корень проблем розничной торговли в доминировании маркетплейсов. Если эта точка зрения верна, голосуя рублем за товары с интернет-площадок, мы сами губим малый и средний бизнес, работающий в сфере офлайн-продаж, и создаем монополию маркетплейсов, которая однажды может «выйти боком» самим потребителям.

Александра Братчикова