Экономика

Более 700 га сельхозугодий пострадало в Бежаницком округе из-за дождливого лета

20.11.2025 17:45|ПсковКомментариев: 0

Свыше 700 гектаров сельскохозяйственных угодий пострадали за лето 2025 года в Бежаницком муниципальном округе, сообщается на странице главы округа Елены Ивановой в соцсети «ВКонтакте».

«Дождливое лето 2025 года ударило по аграриям Бежаницкого округа! Из-за непогоды пострадали посевы во всех хозяйствах Бежаницкого муниципального округа. Цифры, конечно, важны, но за ними стоит огромный труд. Всего по округу пострадало более 700 гектаров сельхозугодий», - сообщила глава округа.

ООО «Зеленая Лига»: на 307 га не удалось собрать кукурузу на силос и яровые культуры. В ООО «Озерное» потери составили 334 гектара. Из них озимые – 101 га, яровые культуры – 227 га, картофель 6 га. В ООО «Агро Нова» пострадало 64 гектара озимых и яровых.

У ИП Дмитриева А.А погиб картофель на 2 га. На сельхозугодьях ИП Степановой Г.В недосчитались урожая овощей на 1,5 гектара.

«Надеемся, что следующий сельскохозяйственный сезон будет более благоприятным», - добавила Елена Иванова.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 110 человек
Лента новостей
