Битва за урожай — итоги. ИНФОГРАФИКА

Дожди, на которые прошедшим летом была так щедра погода в Псковской области, заставили многих загрустить при мысли о будущем урожае. Утонет или выплывет? Таким был для аграриев главный вопрос завершившегося сезона.

И вот комбайны отправлены на зимнее обслуживание, в хранилища везут последние килограммы, а осенние ярмарки уже позади. Праздник Покрова, отмечаемый 14 октября, в народе традиционно считался финалом сельхозработ. В этот день Псковская Лента Новостей публикует инфографику с цифрами урожая основных сельхозкультур.