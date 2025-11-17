Экономика

Александр Козловский о федеральном бюджете: Сделан акцент на социальную направленность в непростых условиях

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Сделан акцент на социальную направленность в непростых условиях, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Причем это не просто выполнение социальных обязательств на имеющемся уровне, а перспектива роста: заложены средства на увеличение МРОТ и прожиточного минимума, развитие системы образования, здравоохранения, демографической политики. Увеличено финансирование госфонда "Защитники Отечества" и НКО, оказывающих поддержку участникам СВО и членам их семей. Дополнительные средства выделяются на социальные стипендии, капремонт школ, развитие дорожной отрасли, лекарственное обеспечение и многое другое. В бюджете отражены социальные гарантии и интересы самых разных групп населения», - сказал Александр Козловский.

На меры по улучшению демографической ситуации в бюджете на 2026–2028 годы будет выделено более 10 трлн рублей. Это предусматривает, в том числе:

выплату единого пособия на детей нуждающимся семьям;

продолжение программы материнского капитала с индексацией на уровень инфляции и предоставление семьям с детьми возможности получения остатков средств материнского капитала без определения цели их использования. Более 2 трлн рублей учтены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми — субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми, а также единовременных выплат (450 тыс. рублей) многодетным семьям (с тремя и более детьми) на частичное погашение ипотеки;

предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости).

В 2026 году прожиточный минимум вырастет до 18 939 рублей, в 2027 году он составит 19 697 рублей, в 2028 году – 20 485 рублей. Это позволит увеличить размеры пособий и социальных выплат, определяемых из расчета этого показателя. Продолжится ускоренное повышение МРОТ, размер которого в 2026 году будет 27 093 рубля.

Продолжится реализация программ по развитию системы образования и здравоохранения.

Доходы бюджета составят 40,3 трлн рублей, расходы – 44 трлн рублей, дефицит – 3,8 трлн рублей.

В 2026 году дополнительные средства будут направлены на капремонт школ (2,2 млрд рублей), социальные стипендии (3 млрд рублей), финансирование военных учебных центров (1,7 млрд рублей), льготные лекарства (10 млрд рублей), строительство и ремонт региональных и местных дорог (65 млрд рублей), комплексное развитие села (13,4 млрд рублей), поддержку малого агробизнеса (7,8 млрд рублей), обновление общественного транспорта (12,8 млрд рублей).

Дополнительные средства также направят на повышение доступности сельхозтехники, социальную газификацию.