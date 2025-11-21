Экономика

Рост наличных в обращении подскочил в пять раз за последние месяцы

Объем наличных в обращении подскочил на 659 млрд рублей за три месяца. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024-го. В Центробанке отмечали, что граждане стали чаще снимать наличные из-за учащения сбоев мобильного интернета. Кеш сезонно уходил из банков в период отпусков, но в этот раз россияне не вернули его на счета. Объем наличных средств может еще подрасти перед праздниками, отмечают эксперты.

За июль – сентябрь текущего года объем наличных денег в обращении увеличился на 659 млрд рублей, следует из данных ЦБ. Это почти в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024-го — тогда показатель поднялся лишь на 137 млрд. Более значительный рост за те же месяцы был только в 2022 году — тогда россияне стремились «запастись» наличными из-за экономической нестабильности.

В последние же месяцы россияне стали чаще снимать наличные деньги из-за отключений интернета, сообщалось в информационно-аналитическом комментарии Центробанка, пишут «Известия».

Впрочем, кредитные организации не наблюдают резкого роста объема снятия наличных в III квартале — об этом сообщили в пресс-службах Газпромбанка, ПСБ, банка «Дом.РФ» и Абсолют банка. Значительные всплески были, например, в отдельные месяцы пандемийного 2020-го и кризисного 2022 года. В этот же раз наличные сезонно уходили из финорганизаций в период отпусков, но россияне не вернули их осенью на счета, пояснили эксперты.

Сейчас увеличение оборота наличных связано с их более активным использованием. Люди начали чаще расплачиваться уже снятыми деньгами, после чего они возвращаются в торговлю, а затем — через инкассацию — в банки. В итоге те же объемы наличных повысили оборот без заметного роста запросов на снятие в банкоматах.

Тренд на использование налички связан с ухудшением скорости и доступности интернета, добавила управляющий директор Абсолют банка Екатерина Гольянова. Граждане в любом случае сейчас снимают чуть больше денег, чтобы иметь возможность расплатиться на случай, если безналичная оплата не пройдет, пояснила она.

С начала лета 2025 года в России участились отключения мобильного интернета. Власти объясняют это мерами безопасности из-за угроз атак беспилотников.

«Для многих отключение мобильного интернета в ряде регионов стало сигналом, что необходимо иметь при себе определенный запас наличных», — добавила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Помимо этого, спрос на кеш мог вырасти из-за усиления банковского контроля с 1 сентября за подозрительными операциями, отметила эксперт. Ужесточились правила для проверки переводов между физлицами и усилили контроль за снятием наличных. Часть граждан могла решить заранее увеличить долю расчетов кешем, чтобы снизить риск блокировок и задержек при операциях.

Кроме того, люди могут опасаться повышенного внимания налоговых органов к их деньгам, отметила старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова. С 1 июля 2025 года к банковскому контролю подключилась ФНС: она получила право точечно проверять карты — в случаях подозрительных переводов или несоответствия доходов остаткам на счете — в рамках борьбы с уклонением от уплаты НДФЛ и НПД (специальный налоговый режим для самозанятых).