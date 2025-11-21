Налоговая приглашает псковичей на семинар о применении контрольно-кассовой техники

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области проводит семинар по теме: «Порядок применения и регистрации контрольно-кассовой техники» 25 ноября в 11:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении. В качестве докладчика выступит начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Псковской области Сергей Изергин.
На семинаре будут рассмотрены вопросы по внесению поправок в закон о ККТ, о способах направления чеков покупателям, о новшествах в применении онлайн-касс, об изменениях при регистрации ККТ. Налогоплательщики смогут задать интересующие их вопросы непосредственно спикеру мероприятия и получить ответы о применении норм действующего налогового законодательства, связанного с применением ККТ.
Семинар с одновременной трансляцией во все обособленные подразделения управления состоится по адресам:
В управлении работает пропускная система, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.