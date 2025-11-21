Экономика

Налоговая приглашает псковичей на семинар о применении контрольно-кассовой техники

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области проводит семинар по теме: «Порядок применения и регистрации контрольно-кассовой техники» 25 ноября в 11:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении. В качестве докладчика выступит начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Псковской области Сергей Изергин.

На семинаре будут рассмотрены вопросы по внесению поправок в закон о ККТ, о способах направления чеков покупателям, о новшествах в применении онлайн-касс, об изменениях при регистрации ККТ. Налогоплательщики смогут задать интересующие их вопросы непосредственно спикеру мероприятия и получить ответы о применении норм действующего налогового законодательства, связанного с применением ККТ.

Семинар с одновременной трансляцией во все обособленные подразделения управления состоится по адресам:

Псков, улица Яна Фабрициуса, 2а, Актовый зал (каб.608),

Великие Луки, улица Тимирязева, 2, Актовый зал,

Остров, улица 111 Стрелковой дивизии, д. 10а, Актовый зал,

Порхов, переулок Мебельный, 1, Актовый зал,

Опочка, улица Ленина, 57, Актовый зал,

Невель, улица К. Либкнехта, 10, Актовый зал.

В управлении работает пропускная система, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.