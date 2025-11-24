Экономика

Министр экономики Республики Абхазия посетил завод «Титан-Полимер»

Министр экономики Республики Абхазия Теймураз Миквабия посетил завод «Титан-Полимер» в рамках рабочей программы визита абхазской делегации в Псковскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода. В составе делегации также были представители органов регионального управления Псковской области.

Фото: завод «Титан-Полимер»

В ходе визита на промышленную площадку директор по производству Артем Гребенщиков представил технологический цикл изготовления БОПЭТ пленок, включая параметры производственных линий, применяемые виды обработки и контроль качества. Продемонстрировали текущие показатели выпуска и загрузка двух линий суммарной проектной мощностью до 72 тысяч тонн в год.

Продукции завода «Титан-Полимер» включает прозрачные БОПЭТ пленки, а также пленки с коронной обработкой, химическим покрытием и металлизированные варианты. Толщина пленок варьируется от восьми до 125 микрон.

Отдельный блок обсуждения посвятили инвестиционным проектам: строительству комплекса по выпуску ПЭТ- и ПБТ-гранулята, а также созданию инновационного инжинирингового центра.

На встрече обсудили возможности сотрудничества с предприятиями и дистрибьюторами Республики Абхазия в сегментах упаковочных материалов и полимерной продукции. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии поставок и обмене компетенциями и достигли предварительной договоренности о подготовке бизнес-миссии абхазских компаний в Псковскую область в 2026 году с расширенной программой, включающей посещение предприятия.