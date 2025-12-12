Россельхозбанк увеличил кредитование агробизнеса на 23%

Россельхозбанк благодаря выгодным условиям по кредитованию агропромышленного комплекса, в том числе и в Псковской области, способствует развитию сельского хозяйства, а также продовольственной безопасности страны. Об этом в эфире программы «Школа финансов» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказала директор Псковского регионального отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко.
По её словам, на 1 декабря 2025 года Россельхозбанк в Псковской области увеличил кредитование агропредприятий малого и среднего бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 23%.
По её словам, инвестиционное кредитование предполагает возведение нового объекта или реконструкция, например, строительство мегафермы, для малого фермерского хозяйства это может быть, например, строительство навеса. «Также для всех форм хозяйств актуально приобретение техники», – добавила Анна Тарасенко.
Также директор отметила рост интереса к отечественной технике, поэтому банк индивидуально подходит к вопросу финансирования этой отрасли.
Он также напомнила, что при поддержке Россельхозбанка в регионе были реализованы масштабные инвестпроекты в сфере АПК: построен комплекс молочного направления роботизированного доения вблизи деревни Ажово Псковского района (ООО «ПсковАгроИнвест) и животноводческий комплекс для доращивания молодняка крупного рогатого скота в Новосокольническом районе (АО «Красное Знамя»). Ранее сообщалось, что при финансовом участии Россельхозбанка АО «Ударник» построит молочно-товарную ферму в Бежаницком районе.
