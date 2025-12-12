Экономика

Россельхозбанк увеличил кредитование агробизнеса на 23%

Россельхозбанк благодаря выгодным условиям по кредитованию агропромышленного комплекса, в том числе и в Псковской области, способствует развитию сельского хозяйства, а также продовольственной безопасности страны. Об этом в эфире программы «Школа финансов» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказала директор Псковского регионального отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко.

По её словам, на 1 декабря 2025 года Россельхозбанк в Псковской области увеличил кредитование агропредприятий малого и среднего бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 23%.

«Мы опорный банк агропромышленного комплекса, поэтому наша линейка продуктов должна отвечать всем потребностям наших клиентов. А потребности могут быть разные. Это как краткосрочное кредитование, допустим, на сезонно-полевые работы, приобретение ГСМ, семенного материала, посадочного, удобрений и другие цели. Также это может быть и инвестиционное кредитование», – сказала Анна Тарасенко.

По её словам, инвестиционное кредитование предполагает возведение нового объекта или реконструкция, например, строительство мегафермы, для малого фермерского хозяйства это может быть, например, строительство навеса. «Также для всех форм хозяйств актуально приобретение техники», – добавила Анна Тарасенко.

Также директор отметила рост интереса к отечественной технике, поэтому банк индивидуально подходит к вопросу финансирования этой отрасли.

«Сейчас в последнее время большой интерес к отечественной технике, и, соответственно, на эти цели также предоставляем финансирование. Условия индивидуальны. В зависимости от потребностей, это могут быть экспресс-кредиты для малых форм хозяйствования до 20 миллионов, которые рассматриваются максимально быстро. Крупные инвестпроекты потребуют более тщательной и взвешенной работы, соответственно не одного месяца рассмотрения и принятия решений. Но в итоге появляется возможность получить кредит под льготную процентную ставку, субсидируемую Минсельхозом РФ. Для бизнеса это существенная мера поддержки», – подчеркнула Анна Тарасенко.

Он также напомнила, что при поддержке Россельхозбанка в регионе были реализованы масштабные инвестпроекты в сфере АПК: построен комплекс молочного направления роботизированного доения вблизи деревни Ажово Псковского района (ООО «ПсковАгроИнвест) и животноводческий комплекс для доращивания молодняка крупного рогатого скота в Новосокольническом районе (АО «Красное Знамя»). Ранее сообщалось, что при финансовом участии Россельхозбанка АО «Ударник» построит молочно-товарную ферму в Бежаницком районе.

