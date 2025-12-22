Экономика

В Псковской области впервые определили лучших специалистов по закупкам

Подведены итоги первого регионального конкурса «Лучший специалист по закупкам Псковской области 2025 года», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Первого места удостоена начальник отдела закупок муниципального казенного учреждения Пскова «Стройтехнадзор» Ольга Жилинская. Второе место конкурса завоевала экономист Центра информационных систем Псковской области Ольга Филиппова. В тройке лидеров — консультант отдела по муниципальному заказу администрации Невельского муниципального округа Ксения Кузьмина.

Конкурсная комиссия приняла решение на основе принципов объективности, открытости и коллегиальности. Лучшими специалистами по закупкам в регионе стали участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам трех этапов конкурса. Это тестирование на знание русского языка и законодательства о контрактной системе, письменная работа, раскрывающая глубину профессионального мышления и аналитических способностей участников, публичная презентация работы и защита ее перед экспертами.

Конкурс «Лучший специалист по закупкам Псковской области» направлен на выявление и поощрение высококвалифицированных кадров региона в сфере контрактной системы.