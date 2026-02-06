Псковские организации должны оплатить имущественные налоги до 2 марта

Не позднее 2 марта 2026 года налогоплательщики-организации должны уплатить налоги на имущество (транспортный и земельный, налог на имущество) за 2025 год. Дата установлена с учетом того, что 28 февраля 2026 года приходится на выходной день, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Одновременно с уплатой указанных налогов юридические лица обязаны обеспечить корректное распределение платежей в бюджетной системе. Для этого в налоговые органы представляется уведомление об исчисленных суммах налогов за 2025 год.

Срок его подачи — не позднее 25 февраля 2026 года. Уведомление, в соответствии с пунктом 9 статьи 58 НК РФ, направляется по месту учета организации, через ТКС или личный кабинет налогоплательщика. На бумаге его могут представить только те лица, которые прямо освобождены от обязанности электронной отчетности (пункт 3 статьи 80 НК РФ).

Исключение составляет исчисление и уплата налога за объекты налогообложения, сведения о которых содержатся в ежегодной декларации по налогу на имущество организаций, представленной не позднее 25 февраля, т. е. до наступления предельного срока уплаты налога на имущество организаций.

Так, для российских организаций речь идет о недвижимости (основных средствах), налоговая база по которой определяется исходя из среднегодовой стоимости. Для иностранных организаций — также об объектах, облагаемых исходя из кадастровой стоимости, включая торгово-офисную и жилую недвижимость, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости.

Организации, имеющие право на установленные законодательством льготы по налогам на имущество за 2025 год, могут направить (вправе также приложить подтверждающие документы) в налоговый орган:

заявление об их предоставлении по транспортным средствам и земельным участкам;

заявление — по объектам недвижимости, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость.

В налоговой отметили, что если налогоплательщик, имеющий право на льготу, не представил такое заявление, льгота может быть предоставлена налоговым органом в проактивном (беззаявительном) порядке на основании сведений, полученных в соответствии с федеральными законами.