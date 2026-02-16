Круто и современно: как агротехклассы помогут готовить кадры для АПК

Одна из ключевых целей федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» – на 95% обеспечить отрасль квалифицированными кадрами к 2030 году. Именно для этого в школах создаются агротехнологические классы с углубленным изучением профильных дисциплин и техническим оснащением. Проект реализуется при взаимодействии школ, вузов и компаний-партнёров, которые предоставляют возможности для практических занятий, стажировок и трудоустройства.

Четыре новых агрокласса открылось в рамках нацпроекта и в Псковской области. О том, как профильное обучение поможет школьникам выбрать дорогу в жизни, а аграрной сфере - получить любящих свое дело профессионалов, и почему бизнесу выгодно участвовать в этом проекте, узнала Псковская Лента Новостей.

В конце января были торжественно открыты агротехнологические классы в Куньинской средней общеобразовательной школе и Лычевской школе Великолукского округа. Кабинеты, где будут обучаться дети, полностью отремонтированы и оснащены новейшим учебным оборудованием.

В церемонии открытия приняли участие представители министерств сельского хозяйства и образования правительства Псковской области, Великолукской государственной сельхозакадемии и компании-партнера - Великолукского агрохолдинга. Гости рассказали школьникам, для чего нужны агротехклассы, и ребята смогли убедиться в том, что сельское хозяйство - это современно и «круто»: познакомились с образцами техники и понаблюдали за «полетом» квадрокоптера на мониторах и в очках виртуальной реальности.

Импульс для агротехклассов

Надо отметить, что работа по созданию агротехнологических классов велась в нашем регионе и ранее. «С 2024 года создано 15 классов в 10 муниципальных округах Псковской области», - рассказала заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Наталья Степанова.

Цели этой работы созвучны задачам федерального проекта «Кадры в АПК» - познакомить школьников с разнообразием современных профессий в аграрной сфере, пробудить интерес к работе в сельском хозяйстве, показать его престижность и технологичность.

Со своей стороны нацпроект дает дополнительные возможности для развития этих классов, поскольку в их работе принимают участие не только школы и профильные вузы, но и предприятия, производственные площадки которых находятся недалеко от образовательных учреждений. «Наши сельхозтоваропроизводители вкладываются в оснащение агротехкласса капитальным ремонтом, брендированием и покупкой соответствующего оборудования», - пояснила замминистра.

Агротехклассы создаются на базе 7-11-х классов. «В настоящее время практика такова, что это в основном 8-9-е классы, а также 7-е классы. Наша задача - как можно раньше «профориентировать» нашего школьника», - отметила Наталья Степанова.

Профильные кабинеты оснащают современным оборудованием, которое делает процесс обучения более интересным и практико-ориентированным. Для более глубокого погружения в сельскохозяйственные профессии ученики посещают местные сельхозпредприятия. Также школьники посещают Великолукскую сельхозакадемию, где они участвуют в тематических семинарах.

«Учителя сельских школ, в которых открыты агротехклассы, проходят курсы повышения квалификации. На уроках в школе ребята углубленно изучают химию, биологию, физику, математику - предметы, которые являются основными при поступлении в аграрные вузы или СПО», - сообщила Наталья Степанова.

По ее словам, выпускники агротехнологических классов получат преференции при поступлении в вузы и колледжи. В частности, по словам замминистра, за сертификат об окончании профильного класса абитуриент может получить до 10 дополнительных баллов.

Для бизнеса, который участвует в создании агротехклассов, тоже предусмотрена государственная поддержка - возмещение затрат на ремонт и оснащение школ, где создаются агротехклассы.

«Задача министерства сельского хозяйства - стимулировать наших инвесторов. Благодаря средствам федерального и областного бюджетов сельхозтоваропроизводителям, которые финансово участвуют в открытии агротехклассов, мы платим субсидию и возмещаем 90% затрат на оснащение оборудованием такого класса, либо на капитальный его ремонт»,- рассказала замминистра.

Также, по ее словам, если предприятие платит стимулирующие выплаты до 35 тысяч в месяц учителям, которые преподают в этих классах, то эти затраты тоже возмещаются на 95%.

Кадры ждут на местах

Создание агротехклассов в рамках нацпроекта - это трехстороннее партнёрство: школа, вуз (в данном случае это Великолукская сельскохозяйственная академия) и инвестор.

«В настоящее время в таком формате у нас открыто четыре класса на базе 8-9 классов в Лычёвской сельской школе Великолукского муниципального округа и в Куньинской средней школе Куньинского муниципального округа. Заботы по оснащению этих классов взял на себя Великолукский мясокомбинат. В школы поставлены учебные тренажеры для обучения управлению сельхозтехникой, беспилотники для сельского хозяйства, микроскопы и другое оборудование, а также методическая литература», - рассказала замминистра.

В ближайшей перспективе - оснащение и других классов на средства предприятий-партнеров. «В настоящее время у нас есть потенциальные инвесторы для открытия агротехклассов в других муниципальных округах. Это ООО «ПсковАгроИнвест» в Псковском муниципальном округе, ОАО «Красное Знамя» в Новосокольническом и ООО «Витамилк» в Порховском. Эти предприятия готовы принять участие в оснащении создаваемых агротехклассов», - сообщила Наталья Степанова.

Работа по открытию агротехклассов в рамках федерального проекта с участием инвесторов будет проложена. «Наша задача - чтобы у детей появился интерес к работе в аграрной отрасли, чтобы они захотели учиться в профильных вузах и потом работать в этой сфере. Если школьник действительно захочет себя связать со АПК, то мы поможем ему подготовиться к поступлению в аграрный вуз. И в последующем, возможно, он придёт работать на то предприятие, которое сейчас помогает работе агротехкласса», - отметила замминистра.

В региональном минсельхозе также обсуждается идея, чтобы по окончанию агротехкласса школьники получали не только углубленные знания и возможность поступать в профильные вузы и ссузы, но и рабочую специальность - «как в советские времена, когда дети при выходе из школы имели какую-то простую профессию, которая могла им пригодиться в будущем».

Заинтересованы в создании профильных классов и власти на местах. Глава Великолукского муниципального округа Алексей Кузьмин отметил, что открытие агрокласса - важный шаг в подготовке молодых специалистов для работы в сфере сельского хозяйства. «Это уникальная возможность получить практический опыт, познакомиться с современными агротехнологиями и основами ведения сельского хозяйства. Ученики смогут изучать генетику и селекцию растений, осваивать агроинженерию, работать с современным оборудованием», - отметил глава муниципального округа.

Одним словом, сельскохозяйственное направление - это действительно интересно. А агротехклассы позволят детям узнать, чем занимаются агрономы, зоотехники и других специалисты, и может быть даже найти себя в одной из аграрных профессий.

Светлана Синцова

Фото из ТГ-канала Минсельхоза Псковской области