«Дневной дозор»: Кто виноват в скачке цен на огурцы и сливочное масло? 

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Кто виноват в скачке цен на огурцы и сливочное масло?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

За последнее десятилетие в России лидером по темпам роста производства среди отраслей реального сектора экономики стал агропромышленный комплекс. В условиях импортозамещения российский АПК продемонстрировал одни из самых высоких результатов, обеспечив продовольственную безопасность по ключевым позициям, таким как мясо, зерно, сахар, благодаря чему удалось минимизировать зависимость от внешних поставок.

В 2014 году в России ввели продовольственное эмбарго на некоторые импортные продукты в качестве ответа на антироссийские санкции. Например, многие виды итальянских сыров исчезли с магазинных полок, однако взамен «заморских» любой желающий со временем смог приобрести тот же камамбер или пармезан, но уже российский. В Сочи появились плантации авокадо, а на Кубани культивируют бананы. Так почему же тогда наши, российские огурцы сегодня стоят дороже креветок? Только в нашем регионе молочным скотоводством занимаются около 95 сельскохозяйственных предприятий, так почему же сливочное масло так стремительно растет в цене? Чем вызваны такие резкие скачки цен на отдельные продукты? Эти вопросы мы зададим представителям профильного министерства, агропромышленного комплекса и нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов видит острую ситуацию с высокими ценами на некоторые товары, однако, по его словам, контролировать и регулировать стоимость продуктов сможет только управление Федеральной антимонопольной службы.

«Сейчас по всей стране раздувают тему дорогих огурцов. Но, во-первых, это сезонность, а во-вторых, подорожало все: ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.), электроэнергия, средства защиты растений. При этом выросла зарплата. Из этого и складывается цена. Плюс, мне кажется, свою нехорошую лепту вносят продавцы. Я всегда говорю: сельское хозяйство не может быть дешевым. Но дело еще и в нечистоплотных посредниках. Производитель продает огурцы по 240–260 рублей, а дальше начинается цепочка перекупов — каждый хочет что-то поиметь, пользуясь спросом. Здесь работает другая структура — ФАС. Нельзя давать ценам разгуляться, но бороться с этим должны именно те структуры, кому это положено».

Депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук не считает огурцы продуктом первой необходимости, который обязательно должен быть на столе у каждого, однако сам факт того, что цена на тот или иной товар на «пустом» месте может вырасти в несколько раз, его возмущает.

«Это просто сам по себе пример того, что какой-то продукт может вдруг вот так вот, геометрически вспухнуть ценой. Это вызывает вопросы к ценообразованию. Это производители подняли цены или это сделали розничные продавцы? Это не потому что какой-то важный продукт вдруг стал стоить бешеные деньги. Просто интересен сам механизм формирования этой цены. Почему вдруг так? Понятно, что все это зависит от урожая, но не во столько же раз».

Напомним, депутат попросил управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области проверить, как формируются оптовые и розничные цены в регионе, и дать оценку действиям торговых сетей.

По словам председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрея Козлова, с сезонным ростом цен на огурцы ему ситуация ясна, он объяснил, чем обусловлен рост цен на тепличные овощи. А вот что касается цен на молочную продукцию, то, по имеющимся данным, стоимость закупки молока у производителей снизилась на 30%, отчего и ценник на сыры и сливочное масло должен был стать ниже, однако подобную тенденцию на полках магазинов он не наблюдает.

«В условиях непростой зимы, а нынешняя зима достаточно суровая, у производителей, которые этим занимаются, идут очень большие затраты на электроэнергию и газ (где это предусмотрено - ред.). Вы сами знаете, что стоимость электроэнергии и газа за последнее время только увеличивается. Соответственно, при увеличении стоимости и увеличении потребления данных энергетических ресурсов себестоимость у сельхозпроизводителей увеличивается. Плюс к этому: своей селекции семян не так много, очень часто пользуются зарубежными, которые также стоят достаточно дорого в связи с непростой логистикой и доставкой. Поэтому вот так случилось, что именно огурцы увеличили свою стоимость и именно в этот период. Понятно, что дальше она будет снижаться через какое-то время, а летом и вовсе упадет до минимального размера. Это стандартное ценообразование. Я думаю, затраты сейчас в этой отрасли сократить очень сложно, так как сложно увеличить производительность труда. Наши тепличные хозяйства уже на пике своей производительности. Очень часто кто-то работает на гидропонике с минимальным количеством людей, за исключением сбора урожая. Что касается сливочного масла, здесь картина не очень понятная. По логике, цена должна снижаться, поскольку закупочные цены на молоко у производителя очень сильно упали, причем упали на 30-40%, по сравнению с прошлым годом. Но на магазинных полках я не вижу падений цен ни молока, ни сыра, ни сливочного масла. Это может быть какой-то определенный сговор торговых сетей или же какая-то недоработка УФАС. Могу сказать, что с точки зрения экономики такая картина не очень бьется. На мой взгляд, это искусственно-сознанная цена».

Руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей» в Гдовском округе, доктор сельскохозяйственных наук Александр Конашенков прокомментировал резкий скачок цен на огурцы и объяснил, чем вызвано повышение стоимости на некоторые товары социальной значимости.

«Растут затраты на все. Соответственно, чтобы вырастить те же огурцы, надо закупить импортные семена, потому что они наиболее эффективны для хорошего урожая. Также опыления в теплицах тоже входят в затраты. Также повысилась зарплата у людей, мы обязаны платить больше, отчислений больше. Кроме всего прочего, повысился НДС. Все расходы повысились. А у сливочного масла и молока все то же самое получается. У нас уменьшается количество коров по стране, уменьшается конкуренция и остаются в большинстве своем мега-комплексы производителей. То есть меньше частных хозяйств, которые сами себе производили. И все идет к монополии на производство молока. А где монополия, там, соответственно, повышение цены. И никуда от этого не денешься».

Директор псковской агрофирмы «Победа» Виктор Гречин обосновал повышение цен на огурцы в северо-западной части России и анонсировал дату, к которой, по его мнению, стоимость этого «тяжелого люкса» в регионе снизится. Также он ответил и на вопрос о том, почему же на тепличные огурцы цена выросла, а на помидоры - нет.

«Подорожание связано с тем, что из-за сильных морозов перевозчики везли огурец с юга, и затраты на энергию и газ были большими. Сейчас пошел местный огурец, и цена сегодня стала от 200 рублей. Когда нет местной продукции, предприниматели всегда стараются завысить цену. К 8 марта цена упадет. Что касается помидоров: они сейчас также идут с юга, плюс много импорта. Свои помидоры в нашем регионе появятся только в конце апреля. Дело в перевозке — нужен теплый транспорт. А импорт, как правило, доставляют самолетами».

Президент агропромышленной группы компаний «Кабош», которому принадлежит, в том числе, и тепличный комплекс в великолукской деревне Переслегино, Дмитрий Матвеев не понаслышке знает о том, что рост цен на ту или иную продукцию, вызван не желанием производителя нажиться на потребителях, а способом выживания в нынешних экономических условиях.

«Во-первых, растут налоги: НДС, социальные отчисления — налоговая база увеличивается. Во-вторых, растут тарифы на свет и газ. А газ — это основная статья расходов, она ежегодно дорожает на 15–20% за счет цены на транспортировку и прочего. Как производителю компенсировать эти издержки? Только пересмотром цен. При этом почему-то никто не говорит о прибыли банков — триллионы и сотни миллиардов рублей. Но все почему-то обсуждают прибыль компаний, которые производят продукты питания. Мы абсолютно открыты: в прошлом году заработали всего около 10 миллионов рублей, потому что не пересматривали цены и работали с издержками. Но постоянно так работать невозможно. Я предлагаю сместить акценты. Не надо разговаривать с производителями. Давайте поговорим с государством: почему у нас такие цены на газ, солярку и топливо? Это же все наше, российское».

В сегодняшней программе представители агропромышленного комплекса региона, профильного министерства и наши эксперты делились мнениями о том, почему же на некоторые товары, например на огурцы, произошел такой резкий скачок цен.

Производители отмечают, что повышение отпускной цены — для производителей вынужденная мера, которая помогает держаться на плаву и перекрывать издержки производства. Однако прозвучали сегодня и слова о том, что непомерно высоким ценник становится благодаря большому количеству посредников на пути товара от производителя на прилавок, желающих нажиться уж очень много. А вот контролем цен, больно бьющих по карману потребителя, занимается именно управление Федеральной антимонопольной службы, которое, к сожалению, проигнорировало наши многочисленные звонки с предложением озвучить свою позицию по проблеме. Будем надеяться, причиной тому стал активный мониторинг цен на огурцы, а не нежелание отвечать на острые вопросы.

Александра Братчикова